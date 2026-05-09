Večeras je na beogradskim ulicama zabeležen opasan saobraćajni incident kada je automobil marke "Reno" viđen kako se kreće u kontrasmeru na silasku sa Pupinovog mosta, na strani prema Zemunu.

Na snimku se vidi da je vozilo bilo u levoj traci, ali se kretalo u suprotnom smeru od onog koji je dozvoljen za tu deonicu puta.

Snimak je objavljen na Instagram stranici 192, nakon čega se brzo proširio društvenim mrežama, a brojni građani su upozorili vozače da budu posebno oprezni prilikom prolaska tom deonicom grada.

Poslednjih meseci sve su češći slučajevi vozila koja se kreću u kontrasmeru na auto-putevima i brzim saobraćajnicama, što izaziva sve veću zabrinutost među vozačima zbog potencijalno teških posledica.

Stručnjaci navode da do ovakvih situacija može doći usled dezorijentacije vozača, vožnje pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, kao i nepažnje pri uključivanju na saobraćajnicu, pri čemu su raniji incidenti već imali tragičan ishod sa povređenima i poginulima.

Vozačima se zato savetuje pojačan oprez, posebno u večernjim satima i na kritičnim tačkama poput mostova, petlji i ulaza na auto-put, gde je rizik od susreta sa vozilom iz suprotnog smera najveći.