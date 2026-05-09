Na uglu ulica Milentija Popovića i Bulevara Mihajla Pupina, oko 20.35 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, koja su nakon sudara znatno oštećena.

Prema prvim informacijama do nezgode je došlo kada je vozač, koji se kretao iz Ulice Milentija Popovića prošao na crveno svetlo, a na njega je naletelo vozilo, koje kretalo u smeru ka Zemunu, Bulevarom Mihajla Pupina.

Sudar je bio silovit, a oba automobila pretrpela su značajna oštećenja, a zasad se ne zna stepen povreda.

Saobraćaj je otežan tokom uviđaja i uklanjanja vozila.

Raskrsnica kod TC Ušće već duže vreme važi za jednu od rizičnijih tačaka u saobraćaju. Vozači koji se uključuju ka centru grada, iz Milentija Popovića, koriste tzv. zelenu strelicu, dok drugi učesnici u saobraćaju koji skreću ka tržnom centru Ušće, neretko pogrešno procenjuju da je i njima zeleno svetlo na semaforu, pa nastavljaju dalje.

Građani i vozači sve češće ukazuju da bi na ovoj lokaciji bilo potrebno dodatno obeležavanje, bolja signalizacija ili prilagođavanje režima rada semafora kako bi se smanjio broj incidenata.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti nesreće biće naknadno utvrđene.