Noćni radovi u centru Beograda: Vodovod objavio spisak ulica - spremite se za slabiji pritisak, zamućenja i prekide u snabdevanju vodom
JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će od ponedeljka, 11. maja, do subote, 16. maja 2026. godine, izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže na teritoriji opštine Stari grad.
Zbog radova će u više delova ove beogradske opštine dolaziti do povremenih prekida u snabdevanju vodom, kao i do umanjenog pritiska, svakog dana u periodu od 22 časa do 6 ujutru.
Kako je navedeno, građani mogu očekivati i kratkotrajno zamućenje vode, zbog čega se savetuje da na vreme obezbede dovoljne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
Večeras će se radovi izvoditi na potezu ulica Kneza Miloša, Kralja Milana, Terazija i Pariske.
- U noći između 12. i 13. maja bez urednog vodosnabdevanja povremeno će ostajati potrošači na padini prema reci Savi, u delu oivičenom ulicama Jug Bogdanovom, Sremskom, Knez Mihailovom, Pariskom, Karađorđevom do Brankovog mosta i Bulevarom vojvode Bojovića.
- U noći između 13. i 14. maja radovi su planirani na padini prema Dunavu, između Francuske, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška i Knez Mihailove ulice.
- U noći između 14. i 15. maja prekidi i slabiji pritisak vode očekuju se u delu ispod Ulice cara Dušana prema Dunavu, uključujući Dunavsku ulicu, Dunavski kej i naselje "25. maj".
- U noći između 15. i 16. maja radovi će se izvoditi u delu između ulica Kralja Milana, Terazija, Francuske, Dunavske, Vojvode Dobrnjca i Takovske.
Iz Beogradskog vodovoda poručuju da će ekipe nastojati da radove završe u najkraćem mogućem roku i zahvaljuju građanima na strpljenju i razumevanju.
