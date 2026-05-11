- U noći između 12. i 13. maja bez urednog vodosnabdevanja povremeno će ostajati potrošači na padini prema reci Savi, u delu oivičenom ulicama Jug Bogdanovom, Sremskom, Knez Mihailovom, Pariskom, Karađorđevom do Brankovog mosta i Bulevarom vojvode Bojovića.

- U noći između 13. i 14. maja radovi su planirani na padini prema Dunavu, između Francuske, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška i Knez Mihailove ulice.

- U noći između 14. i 15. maja prekidi i slabiji pritisak vode očekuju se u delu ispod Ulice cara Dušana prema Dunavu, uključujući Dunavsku ulicu, Dunavski kej i naselje "25. maj".

- U noći između 15. i 16. maja radovi će se izvoditi u delu između ulica Kralja Milana, Terazija, Francuske, Dunavske, Vojvode Dobrnjca i Takovske.