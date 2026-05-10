U Beogradu se noćas dogodilo šest saobraćajnih nezgoda u kojima je lakše povređeno nekoliko ljudi, među njima i jedan biciklista.
SILNE TUČE I PIJANSTVA I 6 SAOBRAĆAJKI: Pune ruke posla za beogradsku Hitnu, trčali na sve strane
U Hitnoj pomoći je rečeno da je ta služba tokom noći intervenisala 119 puta, najčešće zbog hroničnih zdravstvenih problema, pogotovo sa pritiskom.
Pomoć je na javnom mestu ukazana 27 puta, najviše zbog povreda u tučama i zbog pijanstva.
