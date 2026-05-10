U tržnom centru na Čukarici danas je došlo do kratkotrajne evakuacije nakon upozorenja preko razglasa, a prema prvim informacijama sumnja se da je reč o lažnoj dojavi o eksplozivnoj napravi.
Beograd
Evakuisan ceo tržni centar u Beogradu: Ljudi pohitali ka izlazu nakon što je na razglasu pušteno upozorenje (VIDEO)
U tržnom centru "Ada Mol" u Beogradu pre nekoliko minuta došlo je do kratkotrajne evakuacija posetilaca.
- Upozorenje, molimo vas da napustite objekat. Koristite najbliži izlaz - čuje se sa razglasa u ovom tržnom centru koji se nalazi u opštini Čukarica, nedaleko od Ade Ciganlije.
Na snimku koji je objavila stranica 192_rs vidi se kako veliki broj ljudi izlazi iz tržnog centra, spušta se pokretnim stepenicama i upućuje ka izlazima. Prema prvim informacijama, sumnja se da je u pitanju bila lažna dojava o eksplozivnoj napravi.
Situacija je ubrzo normalizovana, a prema poslednjim informacijama posetioci su počeli da se vraćaju u objekat nakon što je završena provera i utvrđeno da nema opasnosti.
Kurir.rs
