U tržnom centru "Ada Mol" u Beogradu pre nekoliko minuta došlo je do kratkotrajne evakuacija posetilaca.

- Upozorenje, molimo vas da napustite objekat. Koristite najbliži izlaz - čuje se sa razglasa u ovom tržnom centru koji se nalazi u opštini Čukarica, nedaleko od Ade Ciganlije.

Na snimku koji je objavila stranica 192_rs vidi se kako veliki broj ljudi izlazi iz tržnog centra, spušta se pokretnim stepenicama i upućuje ka izlazima. Prema prvim informacijama, sumnja se da je u pitanju bila lažna dojava o eksplozivnoj napravi.

Situacija je ubrzo normalizovana, a prema poslednjim informacijama posetioci su počeli da se vraćaju u objekat nakon što je završena provera i utvrđeno da nema opasnosti.