Javno preduzeće „Putevi Srbije“ je večeras najavilo da će od sutra, ponedeljka, 11. maja, do subote, 16. maja, popravljati oštećene sigurnosno zaštitne ograde u razdelnom pojasu u oba smera državnog puta Prvog A reda Broj 3, na deonici petlja Dobanovci – Granični prelaz Batrovci.

Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka do 200 metara, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom ili će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka do 200 metara, dok će se saobraćaj odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.

I na državnom putu Prvog A reda Broj 8 i moto-putu M3, petlja Ruma – petlja Drenovac – kružna raskrsnica Šabac će se od sutra, ponedeljka, 11. maja, do subote, 16. maja,u oba smera popravljati oštećene sigurnosno zaštitne ograde u srednjem pojasu, kao i na bankinama.

Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka ili zaustavna saobraćajna traka u dužini do 200 metara.