Tri osobe su teže povređene u dve saobraćajne nezgode koje su se protekle noći dogodile u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Povređeni su sa teškim povredama prevezeni u Urgentni centar i KBC Zemun. Tokom noći, ekipe Hitne pomoći obavile su i 124 intervencije, od kojih je 21 bila na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Masovna tuča

U Kumodražu je sinoć došlo do tuče u kojoj su povređeni mladići od 17 godina. Ekipe Hitne pomoći pružile su im pomoć u bolnici.

Prema prvim informacijama, povređeni mladići imaju 17 godina, a u sukobu su zadobili teške povrede: prelom ruke i rebara.

Ekipe Hitne pomoći prevezle su ih u dežurnu bolničlku ustanovu kako bi im bila ukazana adekvatna pomoć. Motiv tuče za sada nije poznat.

