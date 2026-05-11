hitna pomoć
ŠOK-NOĆ U BEOGRADU: Saobraćajke, pijanstva i masovna tuča maloletnika u Kumodražu, lekari Hitne popadali s nogu
Tri osobe su teže povređene u dve saobraćajne nezgode koje su se protekle noći dogodile u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Povređeni su sa teškim povredama prevezeni u Urgentni centar i KBC Zemun. Tokom noći, ekipe Hitne pomoći obavile su i 124 intervencije, od kojih je 21 bila na javnim mestima.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
Masovna tuča
U Kumodražu je sinoć došlo do tuče u kojoj su povređeni mladići od 17 godina. Ekipe Hitne pomoći pružile su im pomoć u bolnici.
Prema prvim informacijama, povređeni mladići imaju 17 godina, a u sukobu su zadobili teške povrede: prelom ruke i rebara.
Ekipe Hitne pomoći prevezle su ih u dežurnu bolničlku ustanovu kako bi im bila ukazana adekvatna pomoć. Motiv tuče za sada nije poznat.
