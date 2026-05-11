Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP-a „Gradska čistoća” danas vrši suzbijanje odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograda, uređajima sa zemlje i vode, od 16.15 do 21.30 časova, saopšteno je iz JKP-a „Gradska čistoća”.

Tretmanima termalnog i hladnog zamagljivanja će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: obala Save, Ušće–Skela–Zabran, Veliko polje, Skela, Ušće, naselja Mladost, Krtinska, Urovci, Grabovac, Ratari, Brgulice, Zabran, Zabrežje, Poljane, Mala Moštanica, Mislođin, Jasenak, Belo polje, Topolice, Zabrežje, Zvečka, Rvati, Rojkovac, Barič, Dren, i Orašac.

Tretmani će biti sprovedeni isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, a to podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature i snagu vetra.

Iz ovog komunalnog preduzeća su uputili apel sugrađanima da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Preparat koji ekipe „Gradske čistoće” koriste za tretmane termalnog i hladnog zamagljivanja odraslih jedinki komaraca sa zemlje i vode registrovalo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine i upisan je u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.

Takođe, „Čistoća” apeluje na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, kao i da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju.