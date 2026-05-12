DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Savski venac, Stari grad, Čukarica, Dobanovci... pronađite svoju ulicu na spisku
Spisak isključenja struje u Beogradu:
Savski venac
09:00 - 12:00 MIĆE ORLOVIĆA: 19, Naselje BANjICA: FLORE SENDS: 6,
Stari grad
09:00 - 12:00 Žorža Klemansoa 18.
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: ACE JOKSIMOVIĆA: 28,32-32A,27-39,59, AJZENŠTAJNOVA: 4-8,3, DIMITRIJA AVRAMOVIĆA: 2,6-8A,12,18-20,1-9, MARKA KONČARA-BURE: 2-8A,1-3A, OLIMPIJSKIH IGARA: 2-10, RATKA MITROVIĆA: 40-42,62-76A,1-7,73-83F/8, SLAVONSKIH BRIGADA: 2-8,52-56A,60-62,66-80,1-5,47-61, SPASOVDANSKA: 8-22,7-15, STEVANA LUBURIĆA: 12,16-16A,11-17, VELjKA PETROVIĆA: 2-20,56-64,86-86V,1-15,61-79, VLADIMIRA ROLOVIĆA: 2-22,1-9A,
Novi Beograd
09:00 - 14:00 JURIJA GAGARINA: 15, SAVSKI NASIP: 9A,
Grocka
09:00 - 15:00 Naselje BEGALjICA: BULEVAR REVOLUCIJE: 24-26, Naselje GROCKA: AVALSKA: 2-34,40,1-3,7-17,21-69,73-75, BOŠKA BUHE: BB,38A,92A,98A,104-106,110-110,114-114A,120-128B,132-134,138-140,144-146A,150-150A,206-210,242-244,5,61,71,141,243-247,297, BULEVAR OSLOBOĐENjA: 2-24D,34A-42A,46,54-56,1-39B,43-47,57-57A, BULEVAR REVOLUCIJE: BB,16-24,28-38,42-48,1-51,59A, DR ALEKSANDRA KOSTIĆA: 38-38V,44,63-65,71B-73, DUBOČAJ NASELjE: 25-25A, DUNAVSKA: 2-8,1-15, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 8-8,62,25, GROBLjANSKA: 2-4,8-46,52-54,1-17,21-25,29-39G,43-61,117, GROČANSKA: 14F-16,20, HAJDUK-STANKA: 2-68Ž,82,88,150A,1-29,33-59A,63, HAJDUK-VELjKA: BB,2-30,38-38A,42-44,56-62,66-70,74A,78-84,252,256,260-262,266-290,294-296,308,312,1-35,51,77,249-251A,259-271,277-279,283-293A,297-299, HAJDUK-VELjKA 1 DEO: 16A,26A-28,34-38,42,3-7,11C-11E,19,55-57, HAJDUK-VELjKA 2 DEO: 6,10-10A,18-32,36B-42,46,76,82-86,258-262,284,3-13,21-23,27-37A,61-61A, HAJDUK-VELjKA 3 DEO: BB,2-8A,12,22A-24C,40,48,64-66B,72,80B-82,88-90,292,308,3-7,21A,59A-59C,71,79A,285, LOLE RIBARA: 2-32,1-25, LUPOGLAVSKI PUT: 31,53, MAČVANSKA: BB,2-32,1-31, MAJEVIČKA: 2-10,1-9, MATIJE GUPCA: 2-4,1-13A, PETRA DRAPŠINA: 2-20,1-11A,15-21, POPOVIĆA KRAJ: 2,110A,83A, PRVOG MAJA: 2-14,3-11,15, SEDAMNAESTOG OKTOBRA: BB,2-26,66,1-33D, SRPSKO-GRČKOG PRIJATELjSTVA: 2-2,18,36-42,50-50A,54-56,60-68,74-84B,88,1-3,27,49-57E,61-77,87A,105-111,115, ŠTROSMAJEROVA: 14,44,48, ŠUMADIJSKA: 2-64,7-21, SUTJESKA: 8-10,3,7-7B, TRG REPUBLIKE: 2-8,18A,22-38A,44,1-27,31-31B,35-45B,49-55, URVAČKA: 2A,120-120, VASE ČARAPIĆA: 2-28,32-38A,42-44,48-62,66,70,1-51, VUČKA MILIĆEVIĆA: 2-2B,1,9, ZELENGORSKA: 2-26,1-13,
Surčin
08:30 - 12:00 Naselje DOBANOVCI: SLOVAČKA: 28-44,48-56,60-68,31-35A,43,47,53-55,59,63,
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