STARE FOTELJE, KAUČE, TELEVIZORE, FRIŽIDERE... Sve što želite da bacite, počnite da spremate, Gradska čistoća za vikend odnosi kabasti otpad BESPLATNO
Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća” organizovaće akciju besplatnog transporta kabastog otpada drugog vikenda u mesecu, odnosno 9. i 10. maja, s obzirom na to da su Beograđani prvi vikend u mesecu proveli na izletištima obeležavajući prvomajske praznike, saopštavaju iz ovog gradskog preduzeća.
Komunalni radnici „Gradske čistoće” su predano i posvećeno obavili svoje zadatke, vrativši izgled Beograda u stanje pre praznika, a sada nastavljaju sa svojim redovnim poslovima sprovodeći besplatno ovu akciju, čak i u situacijama kada je količina ove vrste otpada neuobičajeno velika.
Ekipe „Gradske čistoće” rade u svom punom kapacitetu, a tokom drugog vikenda u maju sugrađani će svoje nepotrebne kabaste predmete iz svojih domova, poput kauča, ormara, komoda, stolova i drugih kabastih predmeta moći da ostave pored najbližih kontejnera ili ispred svojih dvorišta, odakle će ih ekipe ,,Čistoće” u najbržem roku ukloniti.
Prioritet u odnošenju ovih nepotrebnih predmeta iz domaćinstava tokom akcije imaju sugrađani koji raspolažu većim količinama otpada.
Prijavite se za besplatno odnošenje
Potrebno je da sugrađani o količini otpada i lokaciji na kojoj će ga odložiti obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 časa i subotom od 8 do 14 časova, ili na brojeve telefona pogona „Gradske čistoće” u opštinama u kojima žive, i to radnim danima i prvog vikenda u mesecu od 6 do 13.30 časova.
„Čistoća” apeluje na sugrađane da ovu akciju iskoriste kako se ova vrsta otpada ne bi gomilala pored kontejnera na beogradskim ulicama ili drugim javnim površinama ostalim danima u mesecu kada se usluga transporta ove vrste otpada naplaćuje.
Ostalim danima u mesecu građani mogu na dva načina odložiti svoj kabasti otpad: mogu ga sami odneti na pogon JKP-a „Gradska čistoća” u opštini u kojoj žive svakog radnog dana od 8 do 13.30 časova.
Ostalim radnim danima, Beograđani mogu pozvati ekipe JKP-a „Gradska čistoća” na pomenute brojeve telefona i obavestiti ih o količini otpada i mestu na kojem su ga odložili. Ekipe JKP-a „Gradska čistoća” će doći i ukloniti kabasti otpad sa prijavljenih lokacija, ali ostalim danima ova usluga se naplaćuje po cenovniku vanrednih usluga koji je moguće naći na zvaničnom sajtu preduzeća.
Brojevi telefona opštinskih pogona JKP-a „Gradska čistoća”:
Stari grad – 011/32810-84,
Zvezdara – 011/2412-192,
Palilula – 011/2752-625,
Vračar – 011/3835-026,
Voždovac – 011/2882-916,
Savski venac – 011/2883-701,
Čukarica – 011/3570-650,
Rakovica – 011/3591-364,
Novi Beograd – 011/2603-383,
Zemun – 011/6610-722.
