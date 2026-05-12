Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća” organizovaće akciju besplatnog transporta kabastog otpada drugog vikenda u mesecu, odnosno 9. i 10. maja, s obzirom na to da su Beograđani prvi vikend u mesecu proveli na izletištima obeležavajući prvomajske praznike, saopštavaju iz ovog gradskog preduzeća.

Komunalni radnici „Gradske čistoće” su predano i posvećeno obavili svoje zadatke, vrativši izgled Beograda u stanje pre praznika, a sada nastavljaju sa svojim redovnim poslovima sprovodeći besplatno ovu akciju, čak i u situacijama kada je količina ove vrste otpada neuobičajeno velika.

Ekipe „Gradske čistoće” rade u svom punom kapacitetu, a tokom drugog vikenda u maju sugrađani će svoje nepotrebne kabaste predmete iz svojih domova, poput kauča, ormara, komoda, stolova i drugih kabastih predmeta moći da ostave pored najbližih kontejnera ili ispred svojih dvorišta, odakle će ih ekipe ,,Čistoće” u najbržem roku ukloniti.

Prioritet u odnošenju ovih nepotrebnih predmeta iz domaćinstava tokom akcije imaju sugrađani koji raspolažu većim količinama otpada.

Prijavite se za besplatno odnošenje

Potrebno je da sugrađani o količini otpada i lokaciji na kojoj će ga odložiti obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 časa i subotom od 8 do 14 časova, ili na brojeve telefona pogona „Gradske čistoće” u opštinama u kojima žive, i to radnim danima i prvog vikenda u mesecu od 6 do 13.30 časova.

„Čistoća” apeluje na sugrađane da ovu akciju iskoriste kako se ova vrsta otpada ne bi gomilala pored kontejnera na beogradskim ulicama ili drugim javnim površinama ostalim danima u mesecu kada se usluga transporta ove vrste otpada naplaćuje.

Ostalim danima u mesecu građani mogu na dva načina odložiti svoj kabasti otpad: mogu ga sami odneti na pogon JKP-a „Gradska čistoća” u opštini u kojoj žive svakog radnog dana od 8 do 13.30 časova.

Ostalim radnim danima, Beograđani mogu pozvati ekipe JKP-a „Gradska čistoća” na pomenute brojeve telefona i obavestiti ih o količini otpada i mestu na kojem su ga odložili. Ekipe JKP-a „Gradska čistoća” će doći i ukloniti kabasti otpad sa prijavljenih lokacija, ali ostalim danima ova usluga se naplaćuje po cenovniku vanrednih usluga koji je moguće naći na zvaničnom sajtu preduzeća.

Brojevi telefona opštinskih pogona JKP-a „Gradska čistoća”:

Stari grad – 011/32810-84,
Zvezdara – 011/2412-192,
Palilula – 011/2752-625,
Vračar – 011/3835-026,
Voždovac – 011/2882-916,
Savski venac – 011/2883-701,
Čukarica – 011/3570-650,
Rakovica – 011/3591-364,
Novi Beograd – 011/2603-383,
Zemun – 011/6610-722.

Kurir.rs/Beograd.rs

