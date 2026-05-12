Gradska opština Zvezdara i Savet festivala od 15. do 20. maja organizuju 20. izdanje Dečjeg pozorišnog festivala „Pozorište zvezdarište”, pod sloganom „Dve zvezdane decenije”.

Festival će biti održan u Teatru „Vuk”, kao i u Malom pozorištu „Duško Radović”, Pozorištu lutaka „Pinokio”, Biblioteci „Moma Dimić” i Biblioteci-galeriji „Branko Miljković”.

Uvod u 20. „Zvezdarište” donosi najšareniji deo festivala – izložbu dečjih likovnih radova „Zamisli želju za 20. Zvezdarište!”, koja će biti otvorena u četvrtak, 14. maja u 11 sati, u Biblioteci-galeriji „Branko Miljković”.

Festival počinje 15. maja u 10 časova, na Međunarodni dan porodice, tradicionalnim „Zvezdanim karnevalom” ispred Teatra „Vuk”, a ceremonija svečanog otvaranja je u 10.30 časova, kada će biti dodeljeno godišnje priznanje Saveta festivala „Zvezda među zvezdama”.

U takmičarskom programu biće izvedeno deset predstava iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Hrvatske, po izboru selektora Željka Hubača, a o nagradama će odlučivati stručni i dečji žiri.

Tokom šest festivalskih dana, publika će uživati i u tri revijalne predstave, kao i u bogatom pratećem programu koji obuhvata interaktivne radionice, izložbe, razgovore sa autorima, književne promocije, koncerte i programe u kojima deca i mladi aktivno učestvuju i stvaraju.

Na repertoaru su, između ostalih, predstave „Tri musketara”, „Ja sam Akiko”, „Leto kada sam naučila da letim”, „Zašto ih nije briga”, „Čudo”, „Aska i vuk”, „Mjesečev gost”, „Sjaj zvezda na plafonu” i druge, koje otvaraju važne teme odrastanja, prijateljstva, hrabrosti, mašte i slobode.

Posebno mesto i ove godine imaju deca i mladi kao aktivni stvaraoci festivala kroz program „Pozorišne igre dece Zvezdare” i izložbu „Zamisli želju za 20. Zvezdarište!”.

Svečanom dodelom nagrada dvadeseto izdanje „Zvezdarišta” biće zatvoreno 20. maja.