Festival okuplja horove osnovnih i srednjih škola, muzičkih osnovnih i srednjih škola, kao i crkvene horove i horove pri državnim i privatnim institucijama, najavljeno je iz Dečjeg kulturnog centra.

Na petnaestom festivalu FEDEHO takmičiće se 25 dečjih i omladinskih horova iz cele Srbije, koji će se predstaviti u četvrtak i petak, 14. i 15. maja, od 17 časova, na Velikoj sceni „Donka Špiček” u Dečjem kulturnom centru Beograd.

Horove će slušati i ocenjivati žiri u sastavu: Olivera Sekulić Barac, Uroš Stepanović i Miroljub Aranđelović Rasinski, kao i žiri publike sastavljen od učenika beogradskih škola.

U subotu, 16. maja, u 11 sati, održaće se proglašenje najboljih horova, dodela diploma i konsultacije dirigenata sa članovima žirija.

Foto: Beograd.rs

Najbolji hor, po mišljenju stručnog žirija, učestvovaće na ovogodišnjoj Međunarodnoj manifestaciji dece Evrope „Radost Evrope”. Pored nagrade za najbolji hor, biće dodeljene i specijalne nagrade za scenski nastup, najbolje izvedenu kompoziciju i najboljeg dirigenta.

Učesnici festivala imaće priliku da uz zabavu i upoznavanje sa svojim vršnjacima jedni drugima prezentuju svoj talenat, uporede muzička dostignuća i pokažu se u određenom muzičkom žanru. Cilj festivala je afirmisanje dečje horske muzike, scenskog muzičkog izvođenja i popularisanje horske muzike kao dela našeg kulturnog nasleđa. Ulaz na festival je besplatan.

Revijalni koncert biće održan na sceni Kulturnog centra Beograda (Knez Mihailova ulica), u okviru manifestacije „Beogradski dani porodice” u nedelju, 17. maja od 16 časova.