U Obrenovcu je održan još jedan Poljoprivredni vašar.

Na zadovoljstvo kupaca koji vole da posećuju ovakve manifestacije, u Obrenovcu se okupio veliki broj prodavaca iz cele Srbije.

Prodavalo se voće, povrće, cveće, alati, mehanizacija, kao i nezaobilazna polovna garderoba.

Bilo je tu i obuće, dečjih igračaka i raznih alata, ali i puno kupaca, a šetača i "razgledača" i više.

Lep dan izmamio je brojne kupce koji su šetali, razgledali, odmeravali robu, cenjkali se...

Tako je jedna Obrenovčanka došla sa drugaricom i kupila ogrlicu za 100 dinara ali i dve knjige za po 100!

- Ovo sam mnogo slatko kupila za 100 dinara i dve knjige za po 100, veli za obrenovački RTV Mag pokazujući dela Dobrice Ćosića za kog kaže da mnogo voli da ga čita.

Mlađe dame razgledale su većinom garderobu, premeravale je uz sebe, svraćale i do čitave poljane prekrivene obućom jer je među polovnim bilo i novih stvari i i te kako očuvanih stvari za sitne pare, čak i markiranih.

I prodavci su bili zadovoljni jer je došlo dosta naroda pa iako su cene povoljne, na kraju dana nakupi se i zarada.

- Ne možemo da se žalimo, ko radi, ne boji se gladi... Može da se nađe svašta, kaže jedna prodavačica dok njen kolega dodaje da ide solidno i da se stari kupci uvek vraćaju.

A cene?

- 100, 50, 80! Kako šta... Dali smo patike za 300...Neka nosu zdravi..., veli nasmejani prodavac obuće.

