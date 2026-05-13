Bagrem uspeva skoro na svakom mestu, a pčele ga obožavaju.
osetljiv na mraz
ČITAV OBRENOVAC MIRIŠE NA BAGREM! Pčelari oduševljeni što pčele ove godine konačno mogu na bagremovu pašu (VIDEO)
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Strah da bagrem ove godine neće cvetati pčelari sa sigurnošću mogu da odagnaju jer poslednjih dana miris ove dragocene biljke je intenzivan.
Pčele obožavaju bagrem a sezona bagremove paše jedan je od najvažnijih perioda za pčelare jer je reč o vrlo medonosnoj biljci.
Osetljiva je na mrazeve pa prošle godine cvat nismo mogli da vidimo jer cvetanja bagrema nije ni bilo.
Cvetanje bagrema u Obrenovcu Foto: RTV Mag Youtube printscreen
Vidi galeriju
Bagrem je stigao iz Amerike u 17. veku i vrlo brzo se raširio a upotreba tog drveta je mnogostruka.
Bagrem uglavnom cveta od početka maja do kraja juna u zavisnosti od klimatskih uslova, nadmorske visine i količine sunca. Pčele vole ovu medonosnu biljku a sezona bagremove paše je za pčelare jedan od najznačajnijih perioda u godini.
Kurir.rs/Youtube RTV mag
Reaguj
Komentariši