Slušaj vest

Strah da bagrem ove godine neće cvetati pčelari sa sigurnošću mogu da odagnaju jer poslednjih dana miris ove dragocene biljke je intenzivan.

Pčele obožavaju bagrem a sezona bagremove paše jedan je od najvažnijih perioda za pčelare jer je reč o vrlo medonosnoj biljci.

Osetljiva je na mrazeve pa prošle godine cvat nismo mogli da vidimo jer cvetanja bagrema nije ni bilo.

Cvetanje bagrema u Obrenovcu Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Bagrem je stigao iz Amerike u 17. veku i vrlo brzo se raširio a upotreba tog drveta je mnogostruka.

Bagrem uglavnom cveta od početka maja do kraja juna u zavisnosti od klimatskih uslova, nadmorske visine i količine sunca. Pčele vole ovu medonosnu biljku a sezona bagremove paše je za pčelare jedan od najznačajnijih perioda u godini.

Kurir.rs/Youtube RTV mag

Ne propustiteBeograd"OVO SAM MNOGO SLATKO KUPILA ZA 100 I JOŠ DVE KNJIGE ZA PO 100" Vašar izmamio brojne Obrenovčane, a cene: "100, 50, 80! Dali smo patike za 300!" (VIDEO)
Screenshot 2026-05-11 125458.png
Ostali sportoviNAJBOLJI BOKSERI SVETA SU U OBRENOVCU! Sve je spremno za pravi spektakl
poseta trening kampu u Loznici
BeogradMALA SARA OSVOJILA PARIZ! Desetogodišnja pijanistkinja donela prvu nagradu kući u Obrenovac (VIDEO)
Screenshot 2026-05-03 114920.png
BeogradKUBANSKI AMBASADOR 1. MAJ PROSLAVIO U OBRENOVCU: Živko ga dočekao širokim zagrljajem, rakijom i pečenjem, a onda je diplomata uzeo gitaru (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2026-05-03 105643.png