Dečak (14) povređen je danas u incidentu kada je propao kroz krov objekta bivše fabrike na Novom Beogradu. 

Naime, kako se prenosi, dečak je zajedno s vršnjacima šetao krovom oko 15 časova, kada je propao kroz konstrukciju, sa visine od oko četiri metra. 

Na lice mesta odmah su upućeni policija i vatrogasci-spasioci, koji su intervenisali i izvukli povređenog dečaka. On je zadobio prelome i hitno je prevezen u Institut za majku i dete, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Istraga je u toku, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ovog događaja, prenosi Telegraf. 

