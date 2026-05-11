Dečak (14) povređen je danas u incidentu kada je propao kroz krov objekta bivše fabrike na Novom Beogradu.

Naime, kako se prenosi, dečak je zajedno s vršnjacima šetao krovom oko 15 časova, kada je propao kroz konstrukciju, sa visine od oko četiri metra.

Na lice mesta odmah su upućeni policija i vatrogasci-spasioci, koji su intervenisali i izvukli povređenog dečaka. On je zadobio prelome i hitno je prevezen u Institut za majku i dete, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Istraga je u toku, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ovog događaja, prenosi Telegraf.