Dečak (14) povređen je na Novom Beogradu nakon što je propao kroz krov objekta bivše fabrike sa visine od oko četiri metra. Vatrogasci-spasioci izvukli su ga i prevezen je u Institut za majku i dete
Incident
(VIDEO) DEČAK (14) PROPAO KROZ KROV ZGRADE! Pao sa visine od 4 metra, hitno prebačen na Institut za majku i dete: Drama na Novom Beogradu!
Dečak (14) povređen je danas u incidentu kada je propao kroz krov objekta bivše fabrike na Novom Beogradu.
Naime, kako se prenosi, dečak je zajedno s vršnjacima šetao krovom oko 15 časova, kada je propao kroz konstrukciju, sa visine od oko četiri metra.
Na lice mesta odmah su upućeni policija i vatrogasci-spasioci, koji su intervenisali i izvukli povređenog dečaka. On je zadobio prelome i hitno je prevezen u Institut za majku i dete, gde mu je ukazana medicinska pomoć.
Istraga je u toku, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ovog događaja, prenosi Telegraf.
