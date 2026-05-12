Dva muškarca povređena su u dve saobraćajne nezgode koje su se protekle noći dogodile u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Prva nezgoda dogodila se oko 21 čas kod Mašinskog fakulteta kada je 30-godišnji muškarac pao sa motora i zadobio lakše povrede, a druga oko 23 časa u Bulevaru oslobođenja kada je 27-godišnjak takođe pao sa motora.

On je sa težim povredama prevezen na Kliniku za ortopediju na Banjici.

 Ekipe Hitne pomoći obavile su ukupno 110 intervencija od kojih je 17 bilo na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Kurir.rs/Beta

