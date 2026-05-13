DANAS STE BEZ STRUJE AKO ŽIVITE U JEDNOJ OD OVIH 11 OPŠTINA: Beograđani, proverite da li je i vaša ulica na spisku
Spisak isključenja struje
Zvezdara
09:30 - 14:00 ČAČANSKA: 2-6, DOLENjSKA: 12-16,25, DR VELIZ. KOSANOVIĆA: 43-51A, DRAGUTINA MILUTINOVIĆA: 4, JELENE MIOČ: 1, KAČIĆEVA: 52-54,62A-66,61-65A, KOZARČEVA: 48-66,21,77-97, MARČANSKA: 5, MIS IRBIJEVE: 28, OLIVERINA: 4A,12-26,11-17,21-23, OPATIJSKA: 8-12,9-13, PETRA BAJALOVIĆA: 1-15, PETRINjSKA: 2-4,8,1-5, PLjEVALjSKA: 32,36-44, RALjSKA: 6-18,1-11,15-19, RALjSKO SOKAČE: 1A, SOPOĆANSKA: 2,12,3-5,9-19, UČITELjSKA: 20-30,34-44,17-37B,67,
10:00 - 14:00 AHMEDA ADEMOVIĆA: 15V-17B, V.PAVLOVIĆA-CAREVCA: 10B-14A,20E,11-15, ZAGRAĐE: 8L-8Lj, ŽARKA JOVANOVIĆA: 10/,9-15, Naselje MIRIJEVO: VITEZOVA K.ZVEZDE: 78A,111A-119,123A-125,129,
Palilula
10:00 - 14:00 DRAGINjE ADAMOVIĆ: 8-10R,16-28,34-42M, SLANAČKI PUT: 141A-141P,151, Naselje SLANCI: SLANAČKI PUT: 2M-8G,12,17-47, Naselje VIŠNjICA: DRVARSKE ČESME: BB,47B, SESTARA JANKOVIĆ: 28-30A,34-36,40-44,27-29,
Voždovac
08:30 - 14:00 Naselje RIPANj: AVALSKA: 1-5, BRĐANSKA: 2-4,8-22,26-26V,30-32,36-36A,3-7,11-31, PALANSKI PUT: 2,6,10-12A,18-20,1-3,9-11,15-29G,
Čukarica
08:30 - 14:00 ŽARKOVAČKI BREG: 1-7, Naselje ŽARKOVO: ACE JOKSIMOVIĆA: 10-14A,1-7A,13-15, AJZENŠTAJNOVA: 10-10A, ĐORĐA TASIĆA: 11-13, DR.D. SRETENOVIĆA: 6-16,1-7, JOVANA DUČIĆA: 22-48,33-35, NASTIĆEVA: 2-20A,24-30A,19, NIKA STRUGARA 1 PRIL: 10-12,1-5, RATKA MITROVIĆA: 46-54V,83-105a, REPIŠKA: 41-49,53-53, SPASOVDANSKA: bb,2-8V,1-5B, TRGOVAČKA: 75-79B, UČIT STOJANA ČOLE: 4-6A,1-5,
Rakovica
10:00 - 14:00 LUKE VOJVODIĆA: 12-18G,77A-77G,
Novi Beograd
08:30 - 14:30 DžONA KENEDIJA: 12-18,39-47,51, GENERALA ŽDANOVA: 2A-10,1-3, LUJA ADAMIČA: 4-16,3-7,13-19, OTONA ŽUPANČIČA: 31-37,41-47, SREMSKIH ODREDA: 2-8,
Zemun
17:30 - 19:00 Naselje BATAJNICA: MAJKE JUGOVIĆA: 16,
15:00 - 16:30 GORNjOGRADSKA : 56,
Grocka
09:00 - 15:00 Naselje GROCKA: BULEVAR REVOLUCIJE: 52-76,82,138G,206A,53-53A,137, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 2-6B,1-11,15-25, KOSOVSKA: 2-4,1-15, LUPOGLAVSKI PUT: 2,14-18,1-21V, SAVE KOVAČEVIĆA: 2-8,12-18A,22A,1-27,31,
Obrenovac
10:00 - 15:00 ĐAČKOG BATALjONA: 22, Naselje OBRENOVAC: CARA LAZARA: 0,14-70,3B-65,69-81, POSAVSKIH NORVEŽANA: 36A, POTIĆA VOĆE 1.SOKAK: 9, POTIĆA VOĆE 2.SOKAK: 22H, Naselje ZVEČKA: VOĆE POTIĆA: 4,
09:00 - 14:00 Naselje OBRENOVAC: RAVNOGORSKA: BB,14-48,
08:30 - 15:00 Naselje UROVCI: BOGOLjUBA UROŠEVIĆA-CRNOG: 44B, MAJDANSKA: 16,20A,210,214-216,220,1-5,9A,15-17A,209-215,221, SELO: 206, UROVAČKA: 208,207,229,
Surčin
08:00 - 12:00 Naselje SURČIN: AERODROMSKI PUT: 2-4,1-5A, BAŠTOVANSKA: 192-224,228,232-240,244-250,254-256,191-235,245, BRATSTVA I JEDINSTVA: 43, VINOGRADSKA: 41-43C, VOJVOĐANSKA: 322-370G,396,299-355,361-361a,
Lazarevac
09:30 - 15:00 Naseljeno mesto Petka zaseok kod Doma,Obršina,Izvor,Pik,Ćelije zaseok Bukovac, Amadeo,Repetitor,Selo (do OMV benzinske pumpe).
09:30 - 11:30 Naselje Šušnjar: Vojvode Putnika od br.32, Stefana Prvovenčanog,Jelisavete Načić,Marka Tajčevića, deo Đure Daničića.
Kurir.rs