„Prijatelji dece Novi Beograd” organizuju 32. opštinsko takmičenje učenika osnovnih škola Novog Beograda u OŠ „Laza Kostić”.

U utorak, 12. maja, takmičenje iz oblasti literarne sekcije biće održano od 14 do 16 sati za učenike mlađih razreda osnovnih škola, a od 16 do 18 sati takmičiće se učenici starijih razreda osnovnih škola.

U sredu, 13. maja, takmičenje iz likovne sekcije biće održano od 14 do 16 sati za učenike mlađih razreda osnovnih škola, a od 16 do 18 sati za učenike starijih razreda osnovnih škola.

Takmičari mogu pisati prozni tekst i crtati/slikati (slobodna tehnika – po izboru) na teme koje će im biti saopštene neposredno pred početak takmičenja.

U takmičenjima učestvuje 248 učenika mlađih i starijih razreda osnovnih škola Novog Beograda.

