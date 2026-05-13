Tradicionalna izložba i prodaja cveća održaće se u parku Manjež od 15. do 24. maja.
ULAZ BESPLATAN: Izložba cveća u parku Manjež
Posetioce očekuje bogata ponuda sobnog cveća, cvetnica, baštenskog cveća, sadnica, ukrasnog bilja i začinskih biljaka, te dekorativnih saksija i prateće opreme.
Tokom manifestacije moći će da pronađu inspiraciju za uređenje doma, terase i dvorišta, te da direktno od izlagača dobiju korisne savete o nezi i održavanju biljaka.
Ulaz je slobodan, a izložba je otvorena svakog dana od 9 do 18 sati.
