UKLONJENA DIVLJA DEPONIJA U ŠEVINOJ ULICI U ZEMUNU: Otpad bio razbacan od dvorišta nesavesnog stanara pa sve do trotoara
Na inicijativu stanovnika Ševine ulice, Komunalna inspekcija Gradske opštine Zemun sprovela je upravni postupak radi uklanjanja otpada sa javne površine, saopštavaju iz ove gradske opštine.
U saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Gradska čistoća” organizovana je akcija čišćenja terena u Ševinoj ulici, gde se od dvorišta nesavesnog stanara, pa sve do trotoara, nalazila velika količina raznovrsnog otpada.
Angažovanjem većeg broja radnika i specijalizovane mehanizacije uklonjeno je smetlište među kojim su bile flaše, plastične kese, stara garderoba i obuća, delovi nameštaja, elektronski i drugi kabasti otpad.
Gradska opština Zemun će u okviru svojih nadležnosti nastaviti da sprovodi mere usmerene ka očuvanju komunalnog reda, kao i zaštiti i unapređenju životne sredine, napominju iz ove gradske opštine.
Kurir.rs/Beograd.rs