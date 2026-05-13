Na inicijativu stanovnika Ševine ulice, Komunalna inspekcija Gradske opštine Zemun sprovela je upravni postupak radi uklanjanja otpada sa javne površine, saopštavaju iz ove gradske opštine.

U saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Gradska čistoća” organizovana je akcija čišćenja terena u Ševinoj ulici, gde se od dvorišta nesavesnog stanara, pa sve do trotoara, nalazila velika količina raznovrsnog otpada.

Angažovanjem većeg broja radnika i specijalizovane mehanizacije uklonjeno je smetlište među kojim su bile flaše, plastične kese, stara garderoba i obuća, delovi nameštaja, elektronski i drugi kabasti otpad.

Gradska opština Zemun će u okviru svojih nadležnosti nastaviti da sprovodi mere usmerene ka očuvanju komunalnog reda, kao i zaštiti i unapređenju životne sredine, napominju iz ove gradske opštine.

Kurir.rs/Beograd.rs

