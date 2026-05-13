od 13. maja, u 9 časova, do 20. maja

Tokom izvođenja hitnih radova na sanaciji kanalizacione mreže u Ulici 13. oktobra u Rakovici, na delu od ulaza u asfaltnu bazu JKP-a „Beograd-put” do prelaza preko tunela „Beogradske obilaznice”, od 13. maja, od 9 časova, do 20. maja doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Tokom izvođenja radova doći će do zatvaranja ove deonice za saobraćaj, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

– vozila sa linije 94 će u oba smera saobraćati na sledećoj trasi: Oslobođenja – Kružni put Rakovica – tunel „Stara Straževica” – kružni tok Slavka Miljkovića i Kružni put Rakovica – Slavka Miljkovića – Edvarda Griga do terminusa „Resnik (Edvarda Griga)”;

– vozila sa linija 504 i 47N će u oba smera saobraćati na trasi: Oslobođenja – Kružni put Rakovica – tunel „Stara Straževica” – kružni tok Slavka Miljkovića i Kružni put Rakovica – Slavka Miljkovića – Podavalska – Palih boraca – 13. oktobra – Milorada Jankovića Doce i dalje na redovnim trasama.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta.