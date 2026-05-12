Kako je najavljivao Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), nevreme je stiglo u večernjim časovima i u Beograd, gde su se obilne padavine sručile na prestonicu, praćene grmljavinom.

Snažni oblak se premešta preko Vojvodine, dok se očekuje pogoršanje vremena praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom!

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je novo upozorenje koje glasi da pojedine delove u narednim satima očekuje mestimična kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Nevreme Beograd 1

Snažan grmljavinski sistem iz Kolubarskog okruga, Podrinja i Mačve premešta se dalje na istok i zahvatiće do kraja dana Šumadiju, Pomoravlje, Podunavlje i Braničevski okrug.

Upozorenje u 16 časova

- U naredna dva sata na području severozapadne, zapadne, centralne, istočne i jugoistočne Srbije mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U naredna dva sata na širem području Beograda kiša - navodi se.

Upozorenje za nevreme

Uz pad temperature, našu zemlju popodne očekuju udari orkanskog vetra do čak 120 km/h.

- Usled upozorenja na grmljavinske nepogode i olujni vetar, koji se na području Srbije očekuju 12.05.2026. godine, RHMZ je pokrenuo procedure za prenos SMS hitnih informacija građanima - navodi se u najnovijem upozorenju RHMZ koje je objavljeno u 9.55.

Foto: RHMZ

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) danas je počeo da šalje SMS upozorenja građanima na vremenske nepogode i olujni vetar.

