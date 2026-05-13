Za razliku od prethodna dva dana i nekoliko udara nevremena na kojima se našao i Beograd, jutros su uslovi savršeni za vožnju - suvo je i sunčano.
AUTOKOMANDA ZAKRČENA, DUGE KOLONE I NA PLAVOM MOSTU: Ali sve teče, GSP vozi uobičajeno (FOTO)
GSP vozi uobičajeno po režimu za radni dan, a najveće gužve beleže se jutros na Autokomandi, Plavom mostu...
Međutim, svi pravci su prohodni i većih zastoja nema.
Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere
AMSS: Dobri vremenski uslovi za vožnju, na brojnim deonicama u toku radovi
Saobraćaj u Srbiji danas će se obavljati po suvim kolovozima, uz dobre vremenske uslove za vožnju, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
Sezona radova na putevima je u punom jeku, pa je sve više deonica na kojima su na snazi izmene režima saobraćaja.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata, na prelazima Bezdan i Šid oko tri, a na Kelebiji sat.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.
