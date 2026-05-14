Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Surčin, u četvrtak, od 9 do 22 sata, bez vode će ostati potrošači u više naselja u toj opštini, saopštili su iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Kako se navodi, bez vode će ostati potrošači u Jakovu, Boljevcima, Progaru, Bečmenu, Petrovčiću, Ključu, Dobanovcima, Novom Surčinu (od Ledina do skretanja za aerodrom „Nikola Tesla”), Surčinu, Ledinama, Grmovcu i Ugrinovcima.

Zbog radova će u navedenom periodu bez vode ostati Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd i VGP park, ističe se u saopštenju.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Kurir.rs/Beograd.rs

