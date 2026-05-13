Sekretarijat za javne prihode obaveštava poreske obveznike da, počev od danas, na šalterima „Pošte Srbije” na teritoriji cele Republike Srbije mogu dobiti kopije rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica za 2026. godinu za nepokretnosti na teritoriji grada Beograda, sa pratećom instrukcijom za plaćanje (uplatnica).