Slušaj vest

Sekretarijat za javne prihode obaveštava poreske obveznike da, počev od danas, na šalterima „Pošte Srbije” na teritoriji cele Republike Srbije mogu dobiti kopije rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica za 2026. godinu za nepokretnosti na teritoriji grada Beograda, sa pratećom instrukcijom za plaćanje (uplatnica).

Kopija rešenja se izdaje na lični zahtev, uz važeću ličnu ispravu koja sadrži JMBG (lična karta ili pasoš) i potpisan obrazac „Informacija o obradi podataka o ličnosti obveznika poreza na imovinu” i obrazac „Pristanak na obradu podataka o ličnosti”.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteNovčanikIstiče rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu: Samo ovom karticom možete da izmirite račun bez provizije
nekretnine porez
NovčanikBliži se rok za važnu obavezu prema državi: Ko ne plati na vreme debelo će ga udariti po džepu
Glavna posta Takovska ulica, postanski salter, salteri, uplata
NovčanikKako smanjiti porez na imovinu do 75 odsto: Advokatica Kekić dala je konkretne savete, ušteda više hiljada dinara
1.jpg
NovčanikKako da prepolovite porez na imovinu: Advokatica objašnjava ključne korake u postupku
Maketa kuće sa novčićima pored