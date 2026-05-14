BULEVAR, KRUNSKA, MOLEROVA, SARAJEVSKA... Danas bez struje delovi dve centralne i još 9 beogradskih opština
Spisak isključenja struje
Vračar
08:30 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 86-90,92-94,98, HADžI-ĐERINA: 2-4,1,7-9, KIČEVSKA: 2-10,1-3, KNEGINjE ZORKE: 76-90,94,81-87, KRUNSKA: 66-70,74-78,69, KUMANOVSKA: 18,26-34,11-23, MOLEROVA: 80-82F/8,86-88,59, PATRIJARHA GAVRILA: 2-8,12-14,18,1-13,17-17, SMILjANIĆEVA: 31-45,
Zvezdara
08:30 - 14:00 DRAGOLjUBA RISTIĆA: 20, DUŠANA RADOVIĆA: 8, MILANA RAKIĆA: BB,120A,124,130B, PREDRAGA VASIĆA: 2-8,1-5, Naselje MIRIJEVO: RISTE VUKANOVIĆA: 2, VITEZOVA K.ZVEZDE: 4-12,17-29,33,
Savski venac
09:00 - 15:00 DRINSKA: BB,BB,1, SARAJEVSKA: 84,
Voždovac
08:30 - 14:00 Naselje RIPANj: PUT ZA BUBANjU: 48G,
09:00 - 14:00 Naselje BELI POTOK: AVALSKA: 44B-44E, NARODNOG FRONTA: 4-10B,14-16A,1-15, VASE ČARAPIĆA: 6-10B,21-27, ZMAJA OD AVALE: 70-70A,
Čukarica
08:30 - 14:00 BETE VUKANOVIĆ: 6, MAJDANSKA: 2-4,1-9, Naselje ŽARKOVO: BELOG BAGREMA: 2-20A,1-11, BRAĆE ŠKEROVIĆA: 2-6,1-15, BRANKA CVETKOVIĆA: 2-8A,12-18A,22-38,3-51A, FRONTOVSKA: 2-38,1-3,7-11,15-23,27-29,33-35, ILIJE ĐURIČIĆA: 26-26A,52-64A,29-31,49,53-65,69-77,87A, MIHAJLA VALTROVIĆA: 22,36-44,17-19A, NOVA 2: 20-24A, PROTE MILANA SMILjANIĆA: 2-4,10-14,1-11, PROVALIJSKA: 23, RAJKA RUŽIĆA: 10-12,36A-36B,40-50B,56A-58B,64-74,78-80,84-90,21-45, VLADIMIRA MATIJEVIĆA: 2-14B,1,5-19, VODOVODSKA: 76-90A,94-94A,98A,108-112,69,75-85,91-91B, ŽIVOJINA LAZIĆA: 2,6-12,5-11, ZORINA: 2-30,36,1-33,
08:30 - 14:00 Naselje SREMČICA: BEOGRADSKA: 376, PORODICE JOSIPOVIĆ: 2-4,1-1,5, ZLATE HARMONIKAŠA: 2-12,16-20,3-27,
Novi Beograd
08:30 - 12:30 BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA: 10-28A, BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 16a-16v, DžONA KENEDIJA: bb,23-31a,
09:00 - 12:00 JURIJA GAGARINA: BB,277-277,
Zemun
08:30 - 12:30 BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA: 10, DžONA KENEDIJA: 2D,10D-10R, PALMIRA TOLjATIJA: 66a,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje KRTINSKA: DORĆULA: 5, MLADOST KOLONIJA-KRTINSKA: 0-4,8-10,190,214-218,244,1,35,75,81,87,209-213A,217,223,233A,243,1111BB, SELO: 197, TRI HRASTA: 10,34, TRNjACI: 21A-23A,27,31,91,185, VIŠNjICA: 152,27, Naselje OBRENOVAC: KRTINSKA: 0BB, OBRENOVAC MLADOST: 0,6,54,206,210-226,197,205,211,215-227, Naselje UROVCI: POLj.DOBRO MLADOST: 0,210,240, RADNIČKO NASELjE: 8,
Mladenovac
11:00 - 15:00 Naselje CRKVINE: DESPOTA STEFANA LAZA: 4, Naselje MARKOVAC: MARKOVAC: 6,5,
Surčin
09:30 - 17:00 Naselje DOBANOVCI: ANĐELKA ČOBANOVIĆA: 2-16,1-7, BRAĆE VRANjEŠ: 32-36,39-49,53, GROBLjANSKA: 2-2, LOVAČKA: bb,2,6-14,18-28,32-34,40-40A,48,54,64,108-108A,138A-138D,1-9,15-31,35-37,55,123, MARŠALA TITA: 2-6,10-52,56-70,3-43,47-75, MORAVSKA: 2-6,14-16,22-32,36-84,1-47,51,55,59,63-75,81-83B,87-99, NADEŽDE PETROVIĆ: 2-54,1-43,47-55, PARTIZANSKOG KURIRA: 4-8A,1-3, PETNAESTOG OKTOBRA: 6-32,13-39, STEVE JOVANOVIĆA: 4-8,12-22,26-64,68-90,94-104,108,1,5-25a,29-33,37-91,95,99-99A,
Lazarevac
09:00 - 15:00 1300Kaplara 75-267,94-326, Drenjanski put 1-33,2-16,Dušana Jerkovića,Drinska,Lukavička,Sv.Trojice,Nate Đokić 63-75,Lukavica.
09:30 - 11:30 Veliki Crljeni zaseok Vodovod-selo,Benzinska stanica,Elektrana.
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