OD PONEDELJKA 18. MAJA STARTUJE NOVI REŽIM PARKIRANJA U OBRENOVCU: Zonirano više ulica, s više parking mesta u žutoj i crvenoj zoni, a ovo su cene po satu
Naime, od 18. maja 2026. godine biće proširen zonski sistem parkiranja na teritoriji Obrenovca. Novim režimom parkiranja biće obuhvaćeno više parking prostora u gradu, i to u žutoj (II) i crvenoj (I) zoni.
U crvenoj (I) zoni biće:
Krak Ulice Vuka Karadžića – parking prostor preko puta Gradske opštine Obrenovac kao i deo Ulice Vuka Karadžića – parking prostor kod kućnog broja 99.
Cena 60 dinara po satu, uz maksimalno zadržavanje od 120 minuta.
U žutoj (II) zoni nalaze se:
Ulica Šesta – parking prostor preko puta Centra za socijalni rad i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ulica Kralja Aleksandra I – parking prostor u blizini Sportsko-kulturnog centra „Obrenovac“,
ulica Majora Tepavca – parking prostor u blizini ogranka biblioteke „Vlada Aksentijević“,ulica Vojvode Putnika – parking prostor na ulazu u Topolice.
Cena 50 dinara po satu.
