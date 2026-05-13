Na osnovu Rešenja Sekretarijata za saobraćaj o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima, od 18. maja 2026. godine biće proširen zonski sistem parkiranja na teritoriji Obrenovca.

Novim režimom parkiranja biće obuhvaćeno više parking prostora u gradu, i to u žutoj (II) i crvenoj (I) zoni.

Proširena zona naplate parkiranja u Obrenovcu Foto: RTV Mag Youtube printscreen

U crvenoj (I) zoni biće:

Krak Ulice Vuka Karadžića – parking prostor preko puta Gradske opštine Obrenovac kao i deo Ulice Vuka Karadžića – parking prostor kod kućnog broja 99.

Cena 60 dinara po satu, uz maksimalno zadržavanje od 120 minuta.

U žutoj (II) zoni nalaze se:

Ulica Šesta – parking prostor preko puta Centra za socijalni rad i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ulica Kralja Aleksandra I – parking prostor u blizini Sportsko-kulturnog centra „Obrenovac“,
ulica Majora Tepavca – parking prostor u blizini ogranka biblioteke „Vlada Aksentijević“,ulica Vojvode Putnika – parking prostor na ulazu u Topolice.

Cena 50 dinara po satu.

Kurir.rs/RTV Mag

