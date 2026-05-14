jedna od najposećenijih ulica u Beogradu

Svečano otvaranje letnje sezone u Skadarliji biće održano u subotu, 16. maja, na platou kod Skadarlijske česme, gde će uz prigodan program biti predstavljena ponuda ove beogradske ulice, saopšteno je iz Turističke organizacije Beograda.

Posetioci će imati priliku da od Skadarlijskog dobošara čuju više o kodeksu ponašanja, dok će anegdote koje se prepričavaju generacijama preneti Skadarlijska dama.

Zašto je Skadarlija nepresušna inspiracija pesnicima, piscima, slikarima, posetioci će moći da saznajue direktno od Branislava Nušića, koga će ekskluzivno ovim povodom oživeti glumac Milan Milosavljević.

Iz Turističke organizacije pozivaju sve ljubitelje Skadarlije da uz mnogo pesme, igre, smeha i muzike podignu Skadarlijsku zastavu i podsete se zašto je Skadarlija jedna od najposećenijih ulica u Beogradu.