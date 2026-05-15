DUG SPISAK ISKLJUČENJA U BEOGRADU: U pojedinim opštinama bez struje od jutra do predveče
Spisak isključenja struje:
Zvezdara
09:30 - 14:00 BLAGAJSKA: 1-11, DR Z ILIĆ OBRADOVIĆ: 5,9, KNEZA MUTIMIRA: 6, MILIĆA RAKIĆA: 1, MIRKA SANDIĆA: 10, OLGE ALKALAJ: 4,8-10,14-20, USTANIČKA: BB,BB,174-180 B,184-194/,214,218-218B,205-205V,
Palilula
08:00 - 18:00 VIŠNjIČKA: 162-164, Naselje VIŠNjICA: ANICE SAVIĆ-REBAC: 1-3A,9-11, DUNAVSKI BREG: 2-6,1A-9, LEPE STAMENKOVIĆ: 2-12,18-44,48-76,9-29,33,37-49,55-85, METALSKA: 2-68A,1-67, SESTARA BUKUMIROVIĆ: 80-84,90-92,98-100,106-118,
Savski venac
10:00 - 13:00 MIĆE ORLOVIĆA: 19, Naselje BANjICA: FLORE SENDS: 6,
Voždovac
09:00 - 14:00 RADE KONČARA: 2B-4,8-10,22,1-3,7-11,23,
08:00 - 14:00 MILOVANA JANKOVIĆA: 12-24,5-5A,15-21, SIVA STENA: 16,
Čukarica
08:30 - 14:00 BETE VUKANOVIĆ: 2-4,3-5, Naselje ŽARKOVO: DUŠANA VLAJIĆA: 30-32, ILIJE ĐURIČIĆA: bb,48-50,66,70-72A,80-86,51,67,79-91, MARINE VELIČKOVIĆ: 27, MILORADA JOVANOVIĆA: 12-14 G,30,15-15A,19-21, SINIŠE STANKOVIĆA: 16-18V/2,24,15-33, VODOVODSKA: 58-64A,74,92,96-106B,51-57,71-73,87-89, ZMAJEVAČKA: bb,2-2,20,24,30-32A,36-38B,50-68B,7-11,15,21-63, ZMAJEVAČKA 2 RED: 2-18,22,28,1-11,
09:00 - 10:00 BELO VRELO: bb,2-8,1-7, Naselje ŽARKOVO: ZDRAVKA JOVANOVIĆA: 70,
Zemun
10:00 - 15:00 DžONA KENEDIJA: 2-10, KAPETANA RADIČA PETROVIĆA: 32B, KARAĐORĐEV TRG: 32C-40G,11-11, KEJ OSLOBOĐENjA: BB,1-11A, PRVE PRUGE: 2-8,1-7,
08:30 - 15:00 Naselje UGRINOVCI: BEOGRADSKA: 174, NOVA 21: 4,8-10,1-3,9-13,17, PARTIZANSKA: 2-14,28-52,56-66C,176-182,186-196,218-222,226,35-43,47-49,53b-53v,59-59A,67-69,121,205,209-211,215-217K, VELIBORA GLIGORIĆA: 4-22,1-3,9-11,17,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje BARIČ: ALEKSANDRA-ACE SPASIĆA: 44A-46A,65, ALEKSANDRA-ACE TEŠIĆA: 42, BARIČKIH BORACA: 38,44-52A,58-64A,68,74-80,53A-55, JEZERSKA 1.DEO: 6, JEZERSKI PUT: 6,24A,43, JEZERSKI PUT 1.DEO: 4, Naselje MISLOĐIN: BAĆEVAČKI PUT: 26,32B,42,46B,35H, BAČEVIČKA: 0,8,22-32C,36,40,46A-48A,52-54,58,70,200,234,248,254,11,21,31-39F,43-45F,49,53-57A,69-75A,79,129,241,269,309,1111, BORIVOJA MARIČIĆA: 14,226,266,314A, KOD DOMA: 176,220,230,262, SLATINA: 4,18,24-24A,7A-7B,
Sopot
09:00 - 11:30 Naselje MALA IVANČA: BORAČKA: 2A,6-14,20-22,3-27,303A, ČETRNAESTOG OKTOBRA: 2-4,9-11A,15, ČETVRTOG JULA: 2-12,7-9,13,163A, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 40,56-58,62-86,126,31A-51,57-61,65-67,71-87,91-95,99-101,105,111-115A, DVADESETDRUGOG DECEMBRA: ,4-8,12-52,56A-64,68-70A,3,7-29,33-51, GROBLjANSKA: 2-6A,10-12,16-18,3-7, LENjINOVA: 4-10,18,1,19,107B, MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: ,4, NARODNIH HEROJA: 4-24,48-64,21,25-27B,35-41,51-65, PROLETERSKA: 23D, PUT ZA ŠINDRU: 1A, RADNIČKA: 4-10,1,9, SOLUNSKA: 2-12A,3-13, ŠUMADIJSKA: 2-10,1-15,19,25, SVETOZARA MARKOVIĆA: 2,7, VUKA KARADžIĆA: 4-6,5,9-13, ŽELEZNIČKA: bb,6,18, Naselje MALI POŽAREVAC: AUTOPUT BEOGRAD-NIŠ: , DODINA: 2-2A,8-10A,16,1-3,9, MILOVANA JOVIČIĆA: 2-16,20-20A,24-26,30,40A-46,50-54A,66-68,72,76-82,94,1-7A,13-21,25A-29,33A-35B,45-47,71-77,81-83,95-97A, SREĆKA JOVANOVIĆA: 27, VOJVODE STEPE: 2-4,7,11-15, Naselje POPOVIĆ: MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: 118A,
Mladenovac
08:00 - 17:00 Naselje BALjEVAC: KOVAČEVAC: , Naselje GRANICE: JOVANA SUBOTIĆA: 4,1A-3,7,11-13, KOSMAJSKIH PARTIZANA: bb,,6,10,14A,18,22-24,32,42,46-48,70,78-80,86-94,102-104,110,114-120,124A,134-136,142-146B,154,168,172,176-180,208-216,432,7-13,19-25,35,39,47-49A,53-53B,59-67A,71-75,81A-85,91-93,99,109,113A-117,127,139-145D,151-153,259A-259B,265,271, LjUBICE GLIŠIĆ: 2-6A,14,24A,58,3,9-11,35, LjUBIVOJA GLIŠIĆA: 2-14,1,9, MIODRAGA LUKOVIĆA: 2-4,8-24,164,1-11,15-25,163, MOMČILA SIMIĆA: ,6,18-22,26,17,25, NOVA 1: 2,6-6A,9,13, NOVA 3: 2-4,8,12,18-24,30,1-3A, NOVA 4: ,4,1,5-7, NOVA 5: 4,10,3-7, NOVA 6: ,4-6,19, NOVA 7: 6,12,16,9,15,21,25, NOVA 181: 4,10,5, OMLADINSKA: 6-8,14,26,1-3,11,15,29, RAKE JOVANOVIĆA: ,4A,1-5,9-15, SLAVKA OBRADOVIĆA: ,2,8,1-3, SLOBODANA JOVANOVIĆA: ,4,8-10,5-9, VELIKE GRANICE: ,2,14,18,108,1G-3,13-15B,25,47, VERE DRČE: 4-6,12-26,1-1G,5-9,17, ZORANA RADMILOVIĆA: 17, Naselje KOVAČEVAC: BOJINA BARA: 34A,23, BRESTOVAČKA: 6,12B,27A-29, DUĆANSKA: ,22,25A, ERSKO BRDO: 21,29B, KOVAČEVAC: BB,,bb,2-4,10A-12,16-18,24,46,50A,70,108,164A,170A-172A,182,202A,222,234,262A,270A,282,286,332A,336,354,388A-390,400,404,410,454,462,480,490,538A,562A,580A,614,688,692,704A,718,728A,732,748A,758A,774-776,782,798,828,838,944-948A,960,998,1334,1-3A,7-7A,15,25-27A,47,79A,113,121A,129-133B,145,161A,165,173A,179A-181,207A,211A,229,251,255,277A,281A,291,327A,337-337A,341,371A,423,427,433,461,493,499A,531,537,541,551,561,589,605-609A,625A,643,649,719,727,741,749,781,785,799,807,811,849,871,889,979,983A,991-993,997,1335, LAĐEVAČKA: 6,28,44A,60,1,23, LAZARA ČOKIĆA: 8A-8B,16,56,3B, MIRINAČKA: 2,5A, NOVA 144: 2B,5A, NOVA 46: 8A, NOVA 49: 8,1A,9, NOVA 51: 4A, NOVA 55: 2, NOVA 56: 6,1, NOVA 57: 24,40,70,11A,33-35A,57,75,83A,567A, NOVA 58: 7A, NOVA 60: ,1-1A,5, NOVA 62: 62G,66,71A,85B, NOVA 63: 8B,13,29A, NOVA 64: 4,14,18A,1,7, NOVA 70: 1, NOVA 72: 2-2A, NOVA 73: 8A, NOVA 78: 7,25, NOVA 79: 6A,14,15A-17A,31A, NOVA 80: 14,1, NOVA 83: 20A,24A, NOVA 85: 9B, NOVA 86: 8, NOVA 87: 4, NOVA 90: 7, NOVA 98: 8, STRELARSKA: 73, SVETOG NIKOLE: 38,19-21,43, TRG LjUBOMIRA IVANOVIĆA GEDžE: 8, VOJISLAVA DAMNjANOVIĆA: 30,72,84,7,15-17A,73A,93, Naselje MLADENOVAC (SELO): PROLETERSKIH BRIGADA: 108, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BATAŠEVAČKA: 2-14,18,22,26,30,84-88,92,1-19,23-25,29,39, DALMATINSKA: 2-20,24-34,38-40,44,1-5,9-29,35-37,41, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 6,9-11, DOKTORA RUSA: 47, DOSITEJEVA: 2,6,16,1-3,7-15,19-23, DRVARSKA: 4-6,14-16,3,7, FRUŠKOGORSKA: 2-6,10-12,16,1-11, IGMANSKA: 2,6,10-14,1-3, JOVANA RISTIĆA: 16, JUG-BOGDANA: 4A,17, KNEZA LAZARA: 14,5B,35-39, MAKEDONSKA: 2-14,18-28,32,3-7,13-17,23-29, MIHAILA MILOVANOVIĆA: 4-12,16,24,34-52,64D,72A-74,1-19,23,29-35,65, MILIVOJA RISTIĆA: 12, MLINARSKA: 2-8,12,1,5, MORAVSKA: 42, NIKOLE PAŠIĆA: 46,50-52,62,246,45-47,51-53,57, NIKOLE TESLE: 20,26-28,34,1-5,9,13-21,25-31, NUŠIĆEVA: 2-4,5-11,17, PETRA KOČIĆA: 1-5,9,17-21,25, RADIVOJA KORAĆA: 2-6,10-22,5, RADNIČKA: 2-10,14-20,1-3,7-33, SAVSKA: 2,14-16,26,30-40,1-3,7,15-17, SIME MATAVULjA: 32,19-25,33,37-39,43,49-51,59, SMEDEREVSKI PUT: 12-36,42,46-68,72-78,86,92-94,98-102,106-108,112-114,120-122,126-130,134,1-13,17-23,27-39,45-67,71,75-81,87-91,107,111, STANOJA GLAVAŠA: 2,6-14,1,5, STEVANA SINĐELIĆA: 10,13,19, TIMOČKA: 2-12,1-3,7-9,15-17,21-23, UČITELjSKA: 2-8,16A-22,30-36,1-13A,25,29-55,59-61,65-67, VARDARSKA: 13,17,21-29,33,39-45,57, VOJVOĐANSKA: 2-4A,1,5-9,15, VUKA KARADžIĆA: 85, ZMAJ-JOVINA: 4, Naselje VELIKA KRSNA: BAGREMOVA: 5, BELUĆANSKA: 8,50,5-5L, CENTRALNA: 4,12,3,15,19, DOLINA ŠEŠIRA: 2A,6,18,24-26,92,17,45,51, DRENOVAČKA: 10,11A-13A, JOVANA DUČIĆA: ,8,50,3,7,21A,53, KOSOVSKIH JUNAKA: ,2,16-18,34,38,3-5,21,33-35,39, NOVA 104: 12,1, NOVA 105: 2,6, NOVA 108: 19A-19B, NOVA 109: 26,1, NOVA 111: 8,18,1A,7,19A,33, NOVA 112: 10,1-3, NOVA 113: ,6-10,1,11,15-17, NOVA 114: 18,5A, NOVA 117: 2,8,18,22,1,9,21, NOVA 119: 6,24,9-11, NOVA 121: 6,1,7, NOVA 124: 8, NOVA 126: 1, NOVA 128: 4,28,19,29,37, NOVA 132: 4A,8,7A,25, NOVA 133: 13, NOVA 136: 2-6,9,15, NOVA 139: 12,3-5,19, NOVA 140: 4,28, NOVA 141: 17, PUT DIMIĆA: 3-5, SREĆKA MAKSIMOVIĆA: ,12-14,26,34,94A,108,114,124,132,150,164,1,9,15,25,39,63A,69,75,93,109-111,127, STEPANjSKA: ,4,16,24,30,38-38,46-48,52-56,62-64,74,13,31,35,39,45-47, SVETONIKOLSKA: 10,38,48,13,19,27,39,55-55, Tomislava Gajića-Toce: 10B,16,28,21, VELIKA KRSNA: ,2-2,8-12,22,30,34,42,50,106,116,128,196,216,300,306,332,702,1-1A,9,15,19,23-25,29-31,47,79,131,135,331,923,
Surčin
08:30 - 15:00 Naselje DOBANOVCI: UGRINOVAČKA: 252-260v,268F-270P,
Lazarevac
09:00 - 15:00 Naselje Petka: Miloša Crnjanskog,Vinogradarska,Milovana Lazarevića 116-288,211-301 (prema Županjcu).
09:00 - 12:00 Lajkovac-naselje Pepeljevac (osim zaseoka Majdan),Strmovo,Pridvorica.
12:30 - 14:00 Lajkovac:naselje Donji Lajkovac.
Kurir.rs