Ekipe Beogradskog vodovoda izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Stari grad zaključno sa subotom 16. maja, a red je večeras došao na najstroži centar grada.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku uz poruku da se građanima zahvaljuju na strpljenju i razumevanju.