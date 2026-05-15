NAJSTROŽI CENTAR BEOGRADA VEČERAS NA REDU: Kralja Milana, Terazije, Francuska, Takovska, ispiranje mreže kreće u 22 časa
Ekipe Beogradskog vodovoda izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Stari grad zaključno sa subotom 16. maja, a red je večeras došao na najstroži centar grada.
Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u vremenu od 22 do 6 sati, osetiće sledeći potrošači:
15/16.05.2026. godine – u delu rejona oivičenom ulicama: Kralja Milana, Terazijama, Francuskom, Dunavskom, Vojvode Dobrnjca i Takovskom ulicom.
U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku uz poruku da se građanima zahvaljuju na strpljenju i razumevanju.
Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.
