Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Istorijski muzej Srbije pozvao je danas građane da u ponedeljak 18. maja, povodom Međunarodnog dana muzeja, besplatno posete izložbe "Čekajući stalnu postavku" i "Herojsko i tragično - slike rata u Istorijskom muzeju Srbije".

Na izložbi "Čekajući stalnu postavku" su najvredniji predmete iz zbirki Muzeja, među kojima deo zaostavštine dinastija Karađorđević i Obrenović.

Izložene su vladarske insignije kralja Petra Prvog Karađorđevića: jedina sačuvana kruna srpskog vladara, žezlo, šar i kopča za plašt, koje su nedavno uvršćene u kulturna dobra od izuzetnog značaja za državni kontinuitet Srbije.

Izložba daje uvid u pojedine celine buduće stalne postavke: u bočnim salama su predmeti koji su pripadali rodonačelnicima i njihovim naslednicima iz dinastija Karađorđević i Obrenović, a u ostatku prostora predstavljeni su periodi prednemanjićkih i nemanjićkih vladara, pad srpske srednjovekovne države pod osmansku vlast, period srpske Despotovine.

1/14 Vidi galeriju Istorijski muzej Srbije Foto: Dragan Kurucić, Kurir/M.F.

Izložene su i rekonstrukcije kruna i odeždi srpskih srednjovekovnih vladara i vladarki.

Druga izložba, "Herojsko i tragično - slike rata u Istorijskom muzeju Srbije", predstavlja izbor slika ratne tematike iz Likovne zbirke Muzeja od druge do osme decenije 20. veka.

Izložene slike obuhvataju epohe od Prvog srpskog ustanka, preko Balkanskih ratova, Albanske golgote, sve do Drugog svetskog rata.

To su dela Pavla Jovanovića, Miloša Golubovića, Mladena Josića, Bože Ilića, Danice Jovanović, i Miloša Gvozdenovića.

Predstavljena su i dva, do sad gotovo nepoznata dela - nedavno otkupljena kompozicija Miloša Golubovića složene simbolike i snažne antiratne poruke,i monumentalno platno "Boj na Čegru" Bože Ilića, koje pokazuje tog majstora socrealizma u potpuno drugačijem i neočekivanom svetlu.

Izložbeni prostor Muzeja je otvoren za posetioce od 12 do 20 časova.