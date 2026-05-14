U blizini Mostarske petlje danas oko 14 časova sudarili su se pikap i dva putnička automobila, policija je na terenu, a saobraćaj ka Novom Beogradu odvija se otežano uz velike zastoje.
LANČANI SUDAR KOD GAZELE: Sudarili se pikap i dva putnička vozila, stvorile se gužve u pravcu ka Novom Beogradu (VIDEO)
Lančani sudar tri vozila dogodio se danas oko 14 časova u blizini Mostarske petlje, kada su se sudarili pikap i dva putnička automobila. Nakon nezgode stvorile su se velike kolone vozila u pravcu ka Novom Beogradu.
Na licu mesta nalazi se policija, dok se saobraćaj odvija otežano uz velike zastoje i usporenu vožnju.
Za sada nema informacija o stanju učesnika u saobraćajnoj nezgodi, a očekuje se da će gužve potrajati do uklanjanja vozila sa kolovoza.
