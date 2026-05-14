Slušaj vest

"Dok se penjete uz stepenice zgrade u Novom Beogradu, vi zapravo ulazite u jedno pravo, pravcato umetničko delo. Ovo nije običan zid; oslikani su zidovi, oslikani su radijatori, oslikana su čak i ulazna vrata stanova, a posebno šarmantno je oslikan čitav lift", glasi opis unutrašnjosti stambene zgrade na potezu iza Starog Merkatora, u blizini ulice Maršala Tolbuhina, nekadašnje Goce Delčeva ili što bi klinci rekli, popularno nazvane, "Ulice gladnih".

Tu živi Jelena, svakako (ne)obična komšinica, koja je osim unutrašnjosti zgrade i lifta, oslikala i svoju terasu, obližnji parkić, pa čak i ulaz u atomsko sklonište napravivši tako od dela Novog Beograda pravu galeriju na otvorenom. Zapis o njoj napravila je na Fejsbuku Nina u jednoj od svojih avantura.

1/16 Vidi galeriju Stanarka Jelena oslikala ulaz zgrade u Novom Beogradu Foto: Facebook Printscreen, Ninine avanture

Sve uradila o sopstvenom trošku

Ko to još danas nešto radi za džabe - pa, eto, Jelena.

Reč je o Jeleni Dragaš, koja je po struci terapeutkinja geštalt pravca.

- Ja negde, pre svega, verujem da nije za džabe, eto, pre svega to. Nego da ima svoj neki smisao i svoju vrednost, i u stvari, s obzirom na ovaj moj primarni poziv, ja negde verujem, odnosno i znam, da je iskustvo ono što menja...

Jelena je posle renoviranja htela da se oduži komšijama za tu nezgodaciju, pa je pored lifta oslikala jednu od omiljenih uspomena svojih komšija koja je tako ovekovečena pred njihovim vratima.

- Zid koji sam oslikala na kraju je dobio naziv, na kraju ili na početku, "Prkos". Prkos, ali ne u onom banalnom smislu. Bila sam u jednoj, hajde da kažem, i životnoj situaciji koja nije bila nimalo jednostavna. I istovremeno mi je i to bio značajan trenutak kako ću da sebe nekako da obradujem. Uprkos sivilu, uprkos letargiji, apatiji, depresiji, nekako unesem radost i sebi i drugima. I tako, evo mene ispred Zida prkosa na Novom Beogradu, kaže Jelena koja sve ovo nikome nije htela da pokaže javno jer je htela da zid sam nađe put...