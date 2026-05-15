Dvoje biciklista lakše je povređeno u dve saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je za beogradske medije u Hitnoj pomoći.

Jedan udes dogodio se u 19.37 časova u Bulevaru Nikole Tesle, a drugi u Ustaničkoj ulici u 23.35 časova.

Ekipe Hitne pomoći obavile su u noćnoj smeni ukupno 106 intervencija, a od toga je 21 intervencija bila na javnom mestu.