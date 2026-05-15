Došli smo do, za neke, kraja još jedne radne nedelje, ali gužve u Beogradu ni ovog jutra ne jenjavaju. Na većini ključnih gradskih saobraćajnica vozače ponovo očekuju usporena vožnja, kolone i nervoza u špicu, dok je na pojedinim deonicama situacija nešto povoljnija nego prethodnih dana.

Na Autokomandi su i ovog jutra zabeležene ozbiljne gužve, a vozila se u talasima usporeno kreću kroz jednu od najopterećenijih saobraćajnih tačaka u gradu. Slično je i na Pančevačkom mostu, gde je situacija možda čak i gora nego juče — ogromne kolone formirane su iz pravca Pančeva i Borče ka centru Beograda, pa vozače očekuje znatno duže zadržavanje.

Na Gazeli je ovog jutra nešto mirnija situacija u odnosu na prethodne dane. Intenzitet saobraćaja jeste pojačan, ali nema većih zastoja, pa se vozila ipak kreću nešto protočnije nego ranije tokom nedelje.

Brankov most funkcioniše bez većih problema, a saobraćaj se odvija uglavnom stabilno i bez ozbiljnijih zadržavanja.

Kada je reč o centralnim gradskim ulicama, stanje je za sada znatno povoljnije. Na Slaviji, Trgu republike i Trgu Nikole Pašića saobraćaj protiče normalno, bez većih gužvi i zadržavanja. U Takovskoj ulici situacija je pristojna, kao i u Bulevaru despota Stefana, dok ni u Ulici kneza Miloša trenutno nema ozbiljnijih problema u saobraćaju.