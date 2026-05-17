Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici gospodara Vučića, na delu od zone raskrsnice sa Križanićevom ulicom do zone raskrsnice sa Ulicom Vojislava Ilića, od ponedeljka 18. maja do 18. juna doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode na kolovozu i trotoaru, pri čemu će doći do zatvaranja za saobraćaj leve saobraćajne trake (gledano u smeru ka Ulici Vojislava Ilića), zbog čega će linije javnog prevoza saobraćati na sledeći način.

Vozila sa linije 46 će u smeru ka Mirijevu saobraćati trasom: Gospodara Vučića- Vojislava Ilića- Ustanička- Bulevar kralja Aleksandra- Mite Ružića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom.

Vozila sa linije 55 će u smeru ka Zvezdari saobraćati trasom: Gospodara Vučića- Vojislava Ilića- Ustanička- Bulevar kralja Aleksandra- Vjekoslava Kovača- okretnica "Zvezdara /pijaca/", dok će u suprotnom smeru saobraćati od okretnice "Zvezdara /pijaca/" trasom: Vjekoslava Kovača- Deskaševa- Bulevar kralja Aleksandra- Gospodara Vučića i dalje redovnom trasom.