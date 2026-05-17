U saobraćajnoj nesreći u Kirovljevoj ulici povređene su tri osobe, saopštili su iz Hitne pomoći.

Hitna pomoć je tokom noći 19 puta intervenisala na javnim mestima, od čega tri puta zbog udesa.

U Kirovljevoj ulici na Čukarici oko 23 časa dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su tri osobe povređene.

Svi su prevezeni u Urgentni centar, a jedna osoba je zadobila teške povrede.

Kako kažu u Hitnoj pomoći, građani su uglavnom zvali zbog hroničnih problema, pre svega oni sa pulmološkim bolestima kojima ovakvo vreme ne odgovara, kao i kardiovaskularni pacijenti.