Gradska opština Novi Beograd i Gradski zavod za kožne i venerične bolesti danas od 9 do 13 časova, na platou ispred zgrade Opštine, organizuju besplatne dermoskopske preglede, saopšteno je iz ove opštine.

Građani imaju priliku u pokretnoj ambulanti preventivno obave važan specijalistički pregled mladeža i ostalih promena na koži.

Dermoskopski pregledi veoma su važi za otkrivanje promena, posebno prilikom dijagnostike ranog otkrivanja malignog oboljenja kože.

