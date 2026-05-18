Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Od danas izmene u GSP Beograd: Radovi u Ulici gospodara Vučića menjaju trase linija 46 i 55

Od danas izmene u GSP Beograd: Radovi u Ulici gospodara Vučića menjaju trase linija 46 i 55

Slušaj vest

Zbog izvođenja radova na redovnom održavanju kolovoza i trotoara u Ulici gospodara Vučića, od 18. maja do 18. juna doći će do izmena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode na potezu od zone raskrsnice sa Križanićevom ulicom do raskrsnice sa Ulicom Vojislava Ilića, a tokom tog perioda biće zatvorena leva saobraćajna traka u smeru ka Ulici Vojislava Ilića. Zbog toga će pojedine autobuske linije GSP-a saobraćati izmenjenim trasama.

Linija 46 u smeru ka Mirijevu saobraćaće trasom: Gospodara Vučića – Vojislava Ilića – Ustanička – Bulevar kralja Aleksandra – Mite Ružića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru vozila saobraćati bez izmena.

Linija 55 u smeru ka Zvezdari saobraćaće trasom: Gospodara Vučića – Vojislava Ilića – Ustanička – Bulevar kralja Aleksandra – Vjekoslava Kovača – okretnica „Zvezdara/pijaca/“, dok će u povratku vozila ići trasom: Vjekoslava Kovača – Deskaševa – Bulevar kralja Aleksandra – Gospodara Vučića i dalje redovnom trasom.

Iz Sekretarijata navode da će vozila javnog prevoza na izmenjenom delu trasa koristiti sva postojeća stajališta Javnog gradskog prevoza.