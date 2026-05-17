Sekretarijat za poljoprivredu Grada Beograda i ove godine organizuje tradicionalni zajednički nastup beogradskih poljoprivrednih proizvođača na 93. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, koji se održava od 16. do 21. maja, izjavio je gradski sekretar za poljoprivredu Savo Pavičić.

On je za Beoinfo istakao da posetioci na štandu Grada Beograda, smeštenom u Master hali Novosadskog sajma, mogu da se upoznaju sa brojnim poljoprivredni proizvođači sa teritorije beogradskih opština.

– Cilj ove podrške je direktna promocija domaćih brendova, plasman autentičnih proizvoda na nova tržišta, kao i umrežavanje malih proizvođača sa vodećim regionalnim distributerima i kupcima. Posetioci sajma imaće jedinstvenu priliku da na jednom mestu probaju i kupe široku paletu tradicionalnih i visokokvalitetnih proizvoda beogradskog asortimana, a poljoprivredni proizvođi da predstave svoju proizvodnju na tržištu – istakao je Pavičić.

Dodao je da ponuda obuhvata vrhunske domaće sireve, med i pčelinje proizvode, sušeno voće, džemove, prirodne sokove, kao i tradicionalne domaće kolače i slanu zimnicu.

–Na štandu će takođe biti izložene nagrađivane domaće rakije, autentična lokalna vina, ali i sve traženiji asortiman prirodne kozmetike, melema i eteričnih ulja. Pored gastronomske i zanatske ponude, beogradske opštine će na štandu Grada predstaviti svoje poljoprivredne, privredne i turističke potencijale, ističući Beograd kao regiju koja uspešno spaja urbanu sredinu sa bogatim poljoprivrednim resursima. Sekretarijat za poljoprivredu poziva sve posetioce da posete štand Grada Beograda u Master hali Novosadskog sajma svakog dana, od 16. do 21. maja, u periodu od 9 do 18 časova i lično se uvere u vrhunski kvalitet proizvoda koje donose beogradski domaćini – naveo resorni gradski sekretar.

On je najavio da će Grad Beograd kao i prethodnih godina raspisati javne pozive za unapređenje poljoprivredne proizvodnje iz različitih oblasti poljoprivrede. Za ove namene je budžetom obezbeđen iznos od 533 miliona dinara.

Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu je najveći sajamski događaj u Srbiji i jedan od najvećih u Evropi u oblasti poljoprivrede. Okuplja najznačajnije kompanije i individualne poljoprivredne proizvođače u agroindustriji, poljoprivrednoj proizvodnji, mehanizaciji, kao i najbolje u stočarstvu.