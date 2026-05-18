Prvog radnog dana u sedmici beleže se velike gužve na beogradskim ulicama u jutarnjem špicu.
BRANKOV I AUTOKOMANDA STOJE, NEPREGLEDNE KOLONE ZA TERAZIJSKI TUNEL: Opšti krkljanac jutros na beogradskim ulicama, koloni na Plavom mostu ne vidi se kraj FOTO
Sve osim Gazele doslovno mili, a kolonama se ne vidi kraj.Gužve u saobraćaju ovog jutra su ogromne.
GSP ide uobičajeno za radni dan.
Jutarnji špic u Beogradu
AMSS: Jutarnja magla smanjuje vidljivost na putevima pored reka i u kotlinama
Auto moto savez Srbije (AMSS) jutros je vozačima savetovao dodatni oprez na putevima pored reka i u kotlinama usled magle i smanjene vidljivosti.Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja zbog početka radne nedelje.
Na brojnim deonicama su u toku radovi. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Kamioni na graničnom prelazu Šid čekaju oko četiri sata, a na Batrovcima oko tri. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.
