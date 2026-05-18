U nedelju 17. maja 2026. godine sa početkom u 11 časova, sada već tradicionalnom šetnjom posvećenom znamenitim Srpkinjama sahranjenim na prostoru Novog groblja, podsetićemo se svih onih žena koje su hrabro menjale svoju životnu sudbinu i sa njom sudbinu svoje sredine. Pričom o životima ovih jedinstvenih heroina duha pokrenućemo kaleidoskop istorije i vratiti se u vreme kada se patrijahalno društvo postupno transformisalo u moderno, a duh borio da zadrži tradicionalne vrednosti pred talasom savremenosti. Na putu kroz aleje Novog groblja oživećemo sećanje na čuvenu ženu koja je prva tražila pravo glasa i čija se „reč slušala odmah posle Mitropolitove“, potom na prvu srpsku bibliotekarku i novinarku lista „Politika“ koja je otišla dalje i postala začetnica modernog plesa u našoj sredini, zatim na „najučeniju“ ženu koja je sve uključujući i svoj život podredila ljubavi, ali i na mnoge druge koje su zahvaljujući svojoj hrabrosti i volji pomerale granice koje je postavila sredina, pritom zadržavši široko srce da prihvate one kojima je pomoć najviše trebala. Priča je posvećena svim enama koje su učinile prvi korak u neizvesno.