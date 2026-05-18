Slušaj vest

Sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić otvorila je danas vrtić „Sveznalica” u Ovči u okviru Predškolske ustanove „Boško Buha” Palilula, uz prisustvo predsednice ove predškolske ustanove i predsednice opštine Palilula.

Čamagićeva je istakla da je novootvoreni vrtić deo jedne od najvećih predškolskih ustanova u gradu i da prima skoro 150 mališana koji su podeljeni u šest grupa, i to u dve jaslene i četiri vrtićke grupe.

1/6 Vidi galeriju Novi vrtić "Sveznalica" u Ovči Foto: Beograd.rs/Beoinfo

– Vrtić „Sveznalica” jedan je od najvećih u ovom delu Beograda, projektovan da u potpunosti bude prilagođen deci i njihovom boravku, kao i vaspitačima i tehničkom osoblju. Objekat je u skladu sa najnovijim standardima i opremljen je najsavremenijim nameštajem i didaktičkim sredstvima, što omogućava bezbrižan boravak dece u vrtiću – rekla je ona.

Sekretarka je istakla da se u sklopu kompleksa nalazi i multifunkcionalna sala i nova centralna kuhinja.

– Centralna kuhinja je od izuzetnog značaja za ovu predškolsku ustanovu. Pripremanjem oko 2.500 obroka dnevno, kuhinja će snabdevati vrtiće na levoj obali Dunava. To će znatno rasteretiti kuhinje koje se već nalaze u okviru ustanove, s obzirom na to da su ranije radile u centralnom tj. gradskom delu Palilule i da je bilo komplikovano distribuirati obroke na levu obalu Dunavu. Trudili smo se da vaspitačima i tehničkom osoblju omogućimo što bolje uslove za rad, kako bi u potpunosti bili posvećeni deci i njihovom boravku u vrtiću – naglasila je sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić.

Kako je navela, izgradnja objekta se u potpunosti finansira iz budžeta Grada Beograda.

– Sredstva za izgradnju je izdvojio Sekretarijat za investicije, dok je Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu finansirao opremanje vrtića i centralne kuhinje. Ovom prilikom želim da najavim da ćemo u toku godine otvoriti i vrtić „Maštaonica” u Borči i tako umnogome rešiti problem sa listom čekanja u naseljima na levoj obali Dunava – rekla je sekretarka Čamagić.

Direktorka Predškolske ustanove „Palilula” Jovana Radivojević istakla je da Ovča dosad nije imala vrtić, već dve mešovite grupe bez jaslica.

– Sada imamo vrtić sa jaslenim i vrtićkim grupama i verujem da će to mnogo pomoći roditeljima u organizaciji. Deca su od danas u svojim grupama i sobama, a u toku su adaptacije. Roditelji su doveli decu kako iz drugih udaljenijih objekata tako i iz Padinske skele, Borče i Kovilova u ovaj objekat, koji im je bliži mestu stanovanja. Od velikog značaja je što vrtić ima centralnu kuhinju sa najsavremenijom tehnologijom i opremom, što je znatno rasteretilo rad kuvara, koji su dosad radili u tri smene kako bi obezbedili hranu za svu decu u ovom delu opštine – rekla je Jovana Radivojević.