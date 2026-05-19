Gradska opština Novi Beograd, u saradnji sa Gradskim zavodom za kožne i venerične bolesti, organizovala je 17. maja besplatne dermoskopske preglede za građane na platou ispred zgrade Opštine, saopšteno je iz GO Novi Beograd.

Tokom akcije, lekari su obavljali preglede mladeža i promena na koži, a pregledano je više od 150 građana.

Predsednica opštine Novi Beograd Ivana Nikolić istakla je da su besplatni preventivni pregledi izuzetno značajni kod ranog otkrivanja bolesti, te da je prevencija pola zdravlja.

– Ovo je značajna akcija koju organizujemo u saradnji sa Gradskim zavodom za kožne i venerične bolesti. Prošle godine smo u okviru festivala „Stvarno zdravo” takođe organizovali besplatne preglede mladeža, a veliko interesovanje građana pokazalo nam je koliko su ovakve akcije potrebne. Ovo je ujedno i priprema za sunčane dane i leto, a građani su danas imali priliku da obave preglede, ali i da čuju savete lekara o pravilnoj nezi i zaštiti kože. Posebno nas raduje veliki odziv mladih ljudi i mladih žena, jer to pokazuje da se svest o značaju preventivnih pregleda podigla i kod mlađih generacija – rekla je Ivana Nikolić.

Specijalista dermatovenerologije dr Mirjana Pavlović, načelnica Odeljenja za primenjenu dermatološku terapiju Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti, istakla je da su ovakve akcije veoma značajne jer Novobeograđani, ali i građani drugih opština, imaju priliku da bez zakazivanja i bez zdravstvene dokumentacije obave preventivne preglede.

Ona je podsetila i na značaj redovne zaštite kože od UV zračenja, naglasivši da je neophodno koristiti kreme sa visokim zaštitnim faktorom. Takođe je istakla da bi trebalo da dermoskopski pregledi budu obavezni jednom godišnje.

Gradska opština Novi Beograd je u prethodnom periodu organizovala i brojne besplatne preventivne preglede, među kojima su ultrazvučni pregledi dojki u okviru akcije „Budi divna, pregledaj se”, besplatni pregledi karotida i štitne žlezde pod sloganom „Tvoja štitna, tvoj štit”, kao i kardiovaskularni pregledi srca u saradnji sa klinikom „Puls” tokom festivala „Stvarno zdravo”.

U Gradskoj opštini Novi Beograd održana je i Škola roditeljstva, kao i više edukativnih tribina posvećenih zdravlju dece i podršci roditeljima.

Do sada je mogućnost besplatnih preventivnih pregleda u okviru svih akcija iskoristilo više od 1.000 građana.