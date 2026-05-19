Više od četiri stotine mališana iz 35 novobeogradskih vrtića upriličilo je praznik atletike učešćem na XIV Mini atletskom mitingu u Hali sportova „Ranko Žeravica”.

Atletski miting za najmlađe organizovali su Predškolska ustanova „11. april” i Atletski klub „Novi Beograd”, pod pokroviteljstvom Gradske opštine Novi Beograd i TV Arena sport, koji su se pobrinuli da svi učesnici na poklon dobiju majice i medalje, a ekipe najuspešnijih vrtića i pehare. Manifestaciju je otvorila predsednica opštine Novi Beograd Ivana Nikolić.

– Atletika je kraljica sportova i disciplina u kojoj se deca prvo oprobaju. Besplatnu atletiku organizujemo u pet novobeogradskih vrtića, što nam je jako važno, kao i činjenica da je kroz kampanju „Moje pravo da biram sport” više hiljada dece imalo mogućnost da se oproba u različitim sportovima, da vide za šta su talentovana i izaberu ono što im najviše odgovara – rekla je Ivana Nikolić.

Opština Novi Beograd će, kako je naglasila, u okviru „Novobeogradskih dana porodice” nastaviti da organizuje slične manifestacije koje promovišu porodične vrednosti, zajedništvo i fer-igru.

– Želimo da naša deca nauče da se raduju pobedi, da razvijaju timski duh, ali i da, kada izgube, čestitaju pobedniku i nastave vredno da treniraju sve dok ne postignu uspeh – navela je Ivana Nikolić.

Ona je zahvalila direktorki PU „11. april” Danijeli Đogo, kao i vaspitačima koji ulažu veliki trud da deca u najranijem uzrastu razvijaju ljubav prema sportu i zdrav stil života. Takođe je zahvalila i direktoru kompanije „Arena Channels Group” Nebojši Žugiću, s kojim je uručila pehare najboljim timovima.

Za mališane koji su pre takmičenja prodefilovali sa transparentom svog vrtića bilo je to prvo veliko sportsko nadmetanje. Takmičili su se u disciplinama mini-sprint i prepone, zbirnom skoku udalj i mini-krosu, a sa tribina su ih zdušno bodrili njihovi drugari, roditelji i vaspitači.

U zbirnom plasmanu, pehare su dobili timovi vrtića „Dragan Laković”, „Maja” i „Tesla”, a najbolje plasirani, u svakoj disciplini posebno, bila su deca vrtića „Naša radost”, „Petlić” i „Zvezdana prašina”.

Manifestacija je počela himnom Republike Srbije, koju je otpevao hor ove predškolske ustanove. Program je uveličao i nastup KUD-a „Talija”, a prisutni su bili i volonteri Crvenog krsta Novi Beograd.