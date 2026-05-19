DANAS BEZ VODE OD 8 DO 8 OVAJ DEO BEOGRADA: Spremite zalihe, česme će biti suve čitav dan
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u utorak, 19. maja 2026. godine, u periodu od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Vizantijskoj,
Lepenskog vira,
Teodorinoj,
Vladimira Ćorovića,
Vladimira Dvornikovića,
Gamzigradskoj,
Feliksa Kanica,
Save Petkovića,
Livadskoj i
Mitkovom kladencu od Ladnog brda do Vizantijske.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
