Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u utorak, 19. maja 2026. godine, u periodu od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Vizantijskoj,
Lepenskog vira,
Teodorinoj,
Vladimira Ćorovića,
Vladimira Dvornikovića,
Gamzigradskoj,
Feliksa Kanica,
Save Petkovića,
Livadskoj i
Mitkovom kladencu od Ladnog brda do Vizantijske.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

