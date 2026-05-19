Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Novi Beograd, u utorak, 19. maja 2026. godine, u periodu od 9 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u:

Bloku 19a.

Umanjen pritisak osetiće potrošači u sledećim blokovima:

Blok 23,
Blok 24,
Blok 28,
Blok 38 i
Blok 37.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

