DANAS BEZ STRUJE DELOVI OVIH 7 OPŠTINA: Beograđani, proverite da li ste na spisku
Spisak isključenja struje
Palilula
09:00 - 13:00 Naselje BG-KRNJAČA: MILANA GALIĆA: 29, Naselje Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA: 56-58C,27,35A-35V, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 44D-62, SAVE KOVAČEVIĆA: 2,36N,63-83,
Savski venac
09:00 - 18:00 RESAVSKA: 42-44,48,54-54A/,51, VOJVODE MILENKA: 28,34-36,25-25,
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: MILANA JOVANOVIĆA: 2-8, PORUČNIKA SPASIĆA I MAŠERE: 20-28A,17,21, TRGOVAČKA: 2-14D, VODOVODSKA: 2-18,24-34,21,25-25,
Rakovica
08:30 - 14:00 Naselje RESNIK: BRESTOVAČKA: 40-52,23-29, IVANJIČKA: 4-20,1,5-7,11-13,
Zemun
08:30 - 12:30 CRNOGORSKA: 20,19A,23, DRAGANA RAKIĆA: 23-27, GARIBALDIJEVA: 12,22-34A,13-13A,21-31, GORNJOGRADSKA : 11a,22-48,7A-15, MIĆE RADAKOVIĆA: 4-4s, PIONIRSKA: 46-68,23,27-43, SAVE BURIĆA: 12-16,9D-9G,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje Draževac: CIGANI: 42A-42B,48-50, DOM: 14, DRAŽEVAC: 0,44,52,66-68,82A-84,88-92,122-124,37,43,49,53,63-69A,73-75,81-83,89-91,97,129, DRAŽEVAČKI LUG: 159, GUGOŠ KRAJ: 44,72A,82D,69-69C, KOD DOMA: 0,74,102,122-122A,142-142,230,1, KOD SPOMENIKA: 31-31A, KOD TRAFO STANICE: 42D, KOLUBARSKI PUT: 69B, MLEKARA: 10, PARLOZI: 62B, PAVLOVIĆA KRAJ: 48-50D,54-54A,58-64A,68-70,47,55-59,63B-63D,67A-69, RADOJKOVIĆA KRAJ: 77, ŠKOLA: 146,85A,89, TODOROVIĆA KRAJ: 62C-62E,66,72-72A,76-84B,88A,96,69-71D,77-79G,83-85,89,95,715A,1111, VETERINARSKA STANICA: 0,
Mladenovac
09:00 - 18:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): VUKA KARADŽIĆA: 34L1-36,44,122,1-3,33-35,57-63,89,97,103,
08:00 - 11:00 Naselje VLAŠKA: KRALJA ALEKSANDRA PR: 62,15,23, VLAŠKA: 28,588A,610-612,1,589A,593A,609-611,
11:30 - 14:30 Naselje VLAŠKA: BUNARAČA: 8,32A, LUKE: 8,15, ŠIŠMANCI: 15,23, VLAŠKA: 486-488,502,556A,451,455A,549,553,
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