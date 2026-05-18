109 godina od smrti vojvode Radomira Putnika obeleženo je 17. maja 2026. godine, državnom ceremonijom svečanog odavanja i polaganja venaca kod Kapele vojvode Putnika na Novom groblju u Beogradu.

Nakon održanog pomena, vence i cveće su položili predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i organizacija za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, potomci i poštovaoci velikog Vojvode Putnika. Po polaganju venaca i intoniranju državne himne Republike Srbije, o Vojvodi Putniku je govorio Zoran Antić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Radomir Putnik, prvi srpski visoki oficir sa činom vojvode, bio je istaknuti vojskovođa i strateg. Pod njegovom komandom srpska vojska izvojevala je Kumanovsku, Bitoljsku, Bregalničku, Cersku i Kolubarsku bitku. Poslednja zapovest koju je kao načelnik Štaba Vrhovne komande izdao, bila je naredba o povlačenju srpske vojske preko Crne Gore i severne Albanije na Jadransko more. U poznim godinama i iscrpljen, vojvoda Putnik je posle ovoga potpuno oboleo. Vojnici su ga u specijalno izrađenoj nosiljci, preneli od karaule preko albanskih vrleti, sve do Skadra. Januara 1916. prevezen je na Krf gde je ostao sve do odlaska na lečenje u Francusku. Radomir Putnik je preminuo 1917. godine u Nici, gde je i sahranjen u Ruskoj crkvi. Čekao je skoro deset godina da bude prenet u Otadžbinu.

Posmrtni ostaci vojvode Radomira Putnika, preneti su iz Francuske u na Novo groblje u Beogradu 1926. godine. Kapela podignuta vojvodi Radomiru Putniku nalazi se na glavnoj stazi Novog groblja, a izvedena je po projektu arhitekte Aleksandra Vasića. Kapela je izgrađena u poznom srpsko-vizantijskom stilu sa elementima art dekoa. Izrađena je od belog mermera i ukrašena figurama srpskih vojnika na večnoj straži koji odaju počast svom vojvodi, a upotpunjuju je lučni elementi od bronze i natipsom iznad ulaza „VOJVODI RADOMIRU PUTNIKU ZAHVALANA OTADŽBINA“.

Izvor: JKP "Pogrebne usluge" Beograd