Užasavajući prizor zatekao je, oko 19 časova građane u blizini Železničke stanice u Zemunu, gde je na šinama pronađeno telo mlađe devojke.

Ljudi koji su se zatekli na mestu događaja bili su slomljeni i zatečeni prizorom, te su odmah alarmirali policiju i Hitnu pomoć.

Ekipe Hitne pomoći su po dolasku mogle samo da konstatuju smrt devojke.

Pretpostavlja se da je devojku pregazio voz, ali se ne znaju okolnosti koje su prethodile tragediji, a ne isključuje se da je reč o samoubistvu.