Na železničkoj stanici u Zemunu otkriveno je telo devojke, a Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt. Policija istražuje uzrok.
TELO DEVOJKE NAĐENO NA ŠINAMA U ZEMUNU Stravičan prizor, evo na šta se sumnja
Užasavajući prizor zatekao je, oko 19 časova građane u blizini Železničke stanice u Zemunu, gde je na šinama pronađeno telo mlađe devojke.
Ljudi koji su se zatekli na mestu događaja bili su slomljeni i zatečeni prizorom, te su odmah alarmirali policiju i Hitnu pomoć.
Ekipe Hitne pomoći su po dolasku mogle samo da konstatuju smrt devojke.
Pretpostavlja se da je devojku pregazio voz, ali se ne znaju okolnosti koje su prethodile tragediji, a ne isključuje se da je reč o samoubistvu.
Kurir/Telegraf
